DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)HARUN KAYNAK 6000 TRY 12ERCAN DURGUN 6000 TRY 12MEHMET BAHETTİN KULU 5250 TRY 10,50MEHMET FEVZİ MUTLU 5250 TRY 10,5SERDAL DAĞDEMİR 2000 TRY 4İSMAİL GERÇEK 6000 TRY 12SÜLEYMAN SAYGI 6749 TRY 13,498MAHMUT GÜRSES 6750 TRY 13,50ABDULLAH DEMİRÖZ 6000 TRY 12KENAN ŞEKER 1 TRY 0,00002TOPLAM 50000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894905BIST