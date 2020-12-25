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DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.12.2020 11:56



DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH DEMİRÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 12
SÜLEYMAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi 13.498
MEHMET FEVZİ MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 10.5

Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
SÜLEYMAN SAYGI
ABDULLAH DEMİRÖZ
MEHMET FEVZİ MUTLU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894907


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Altın Ons 1.879 1.880 0,00  
Altın Gr. 455 456 -1,73  
Cumhuriyet 3.029 3.075 4,00  
Tam 3.012 3.088 1,07  
Yarım 1.456 1.494 0,52  
Çeyrek 730 747 0,26  
Gümüş.Ons 25,78 25,81 -0,01  
Gümüş Gr. 6,25 6,25 -0,03  
B. Petrol 51,37 51,37 0,13  
Seans Raporu 13:53
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