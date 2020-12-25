DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.12.2020 11:56
DETAY BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
ABDULLAH DEMİRÖZ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yeminli Mali Müşavir 12
SÜLEYMAN SAYGI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yeminli Mali Müşavir Yönetim Kurulu Üyesi 13.498
MEHMET FEVZİ MUTLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 10.5
Sorumlu Ortaklar
Adı-Soyadı
SÜLEYMAN SAYGI
ABDULLAH DEMİRÖZ
MEHMET FEVZİ MUTLU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894907
BIST
13:531.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,69
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.437
En Düşük
1.429
13:537,5336
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5937
En Düşük
7,5292
13:539,2436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 9,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2300
|
9,2581
En Düşük
9,1826
13:53455,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -1,73
|Açılış
|: 455,64
|
|Önceki Kapanış
|: 457,36
|
459,04
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler13:53
|KARTN
|94,05
|31.271.825
|% 10,01
|
|YAPRK
|60,50
|3.051.371
|% 10,00
|
|LINK
|61,60
|19.100.645
|% 10,00
|
|METUR
|17,71
|8.954.649
|% 10,00
|
|TURGG
|116,60
|63.201.507
|% 10,00
|
|BRYAT
|558,30
|42.559.517
|% -10,00
|
|BRSAN
|30,30
|95.284.060
|% -9,98
|
|ROYAL
|3,52
|2.297.036
|% -9,97
|
|ALCAR
|338,70
|185.081.178
|% -8,46
|
|EMKEL
|6,08
|19.753.156
|% -7,46
|
|GUBRF
|65,00
|1.516.548.601
|% 4,08
|
|KOZAL
|93,70
|948.155.490
|% 2,52
|
|KOZAA
|15,83
|577.274.303
|% 0,44
|
|SISE
|7,23
|522.056.418
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,45
|491.558.127
|% 2,83
|
|SKBNK
|1,53
|248.473.200
|% 2,00
|
|TSKB
|1,89
|198.692.002
|% 2,16
|
|KRDMD
|5,45
|491.558.127
|% 2,83
|
|ODAS
|3,92
|287.782.575
|% -1,01
|
|SISE
|7,23
|522.056.418
|% 0,98
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5321
|7,5336
|% -0,38
|
|Euro
|9,2402
|9,2436
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,1793
|10,2303
|% -0,31
|
|Frank
|8,4276
|8,4784
|% -0,30
|
|Riyal
|2,0027
|2,0127
|% -0,38
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|0,00
|
|Altın Gr.
|455
|456
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|4,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|1,07
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,52
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,26
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|51,37
|51,37
|0,13
|