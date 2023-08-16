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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

16.08.2023 18:25
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2023-30.06.2023
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
16/08/2023
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2023 - 30.06.2023 dönemine ait Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulan gelir tablosu ektedir. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatı'na göre düzenlenmemiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1186127


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