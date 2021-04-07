***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Kredi Derecelendirme Kuruluşu JCR Eurasia tarafından değerlendirilmişUzun Vadeli Ulusal Notu ‘AA (Trk)' olarak yukarı yönlü revize edilmiş, görünümü ise "Stabil" olarak teyit edilmiş, Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para ve Yerel Para Not ve Görünümü ise "BB+/Negatif" olarak teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924455BIST