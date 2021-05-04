***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
04.05.2021 16:01
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSDEVA52119 Isın Kodlu tahvilin 12.Kupon ödemesi ve itfası.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.03.2018
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 150.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 04.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 1.093
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) %4,3166
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDEVA52119
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2018
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 65.000.000
Kupon Sayısı 12
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 06.08.2018 03.08.2018 06.08.2018 4,3166 17,3138 18,4719 2.805.789,98 Evet
2 05.11.2018 02.11.2018 05.11.2018 5,8505 23,4663 25,6154 3.802.824,98 Evet
3 04.02.2019 01.02.2019 04.02.2019 6,4464 25,8564 28,476 4.190.159,98 Evet
4 06.05.2019 03.05.2019 06.05.2019 5,1397 20,6153 22,2661 3.340.804,97 Evet
5 05.08.2019 02.08.2019 05.08.2019 6,1821 24,7963 27,2013 4.018.364,97 Evet
6 04.11.2019 01.11.2019 04.11.2019 4,6534 18,6647 20,0136 3.024.709,95 Evet
7 03.02.2020 31.01.2020 03.02.2020 3,9438 15,8185 16,7828 2.563.469,96 Evet
8 04.05.2020 30.04.2020 04.05.2020 3,2974 13,2258 13,897 2.143.309,96 Evet
9 04.08.2020 03.08.2020 04.08.2020 3,049 12,0966 12,6548 1.981.849,97 Evet
10 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 3,5101 14,079 14,8406 2.281.564,96 Evet
11 02.02.2021 01.02.2021 02.02.2021 4,3796 17,5665 18,7591 2.846.739,95 Evet
12 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 4,3451 17,4281 18,6018 2.824.314,97 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.05.2021 03.05.2021 04.05.2021 65.000.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA52119 ISIN Kodlu 65.000.000 TLnominal değerli tahvilin 12.kupon ödemesi ile ana para ödemesi yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934426
BIST