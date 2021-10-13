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***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.10.2021 14:01



***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDEVA42318 Isın kodlu tahvilin 2.kupon ödemesi.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 13.04.2023
Vade (Gün Sayısı) 729
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRSDEVA42318
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,3503 21,4601 23,2514 5.350.300 Evet
2 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 5,2949 21,2377 22,9916 5.294.900 Evet
3 12.01.2022 11.01.2022 12.01.2022
4 13.04.2022 12.04.2022 13.04.2022
5 14.07.2022 13.07.2022 14.07.2022
6 13.10.2022 12.10.2022 13.10.2022
7 12.01.2023 11.01.2023 12.01.2023
8 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42318 ISIN Kodlu, 100.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 2.kupon ödemesi yapılmış olup, faiz oranı %5,2949 olarak gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970174


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