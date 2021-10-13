***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDEVA42318 Isın kodlu tahvilin 2.kupon ödemesi.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Özel Sektör TahviliVadesi 13.04.2023Vade (Gün Sayısı) 729Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRSDEVA42318Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 16.04.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 14.07.2021 13.07.2021 14.07.2021 5,3503 21,4601 23,2514 5.350.300 Evet2 13.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 5,2949 21,2377 22,9916 5.294.900 Evet3 12.01.2022 11.01.2022 12.01.20224 13.04.2022 12.04.2022 13.04.20225 14.07.2022 13.07.2022 14.07.20226 13.10.2022 12.10.2022 13.10.20227 12.01.2023 11.01.2023 12.01.20238 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 13.04.2023 12.04.2023 13.04.2023* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihraç edilen TRSDEVA42318 ISIN Kodlu, 100.000.000.- TL nominal değerli tahvilin 2.kupon ödemesi yapılmış olup, faiz oranı %5,2949 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970174BIST