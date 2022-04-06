***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
06.04.2022 18:21
***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde
-Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk ve Sengül Soytaş'tan,
-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk ve Sengül Soytaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mesut Çetin'den,
-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk ve Sengül Soytaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mesut Çetin'den,
oluşmasına karar verilmiştir.
Ayrıca yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Philipp Daniel Haas önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanıması nedeniyle CEO görevini yürütmeye devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016647
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -9,89
|Açılış
|: 2.328
|
|Önceki Kapanış
|: 2.326
|
2.348
En Düşük
2.308
18:0514,7628
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0498
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7628
En Düşük
14,7016
18:0516,0923
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0366
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1339
En Düşük
16,0198
18:05913,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,90
|Açılış
|: 913,85
|
|Önceki Kapanış
|: 910,95
|
916,44
En Düşük
907,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONKA
|15,09
|146.878.601
|% 9,99
|
|CASA
|110,20
|413.363
|% 9,98
|
|DOAS
|70,05
|59.106.469
|% 9,97
|
|ULUSE
|165,70
|7.544.920
|% 9,95
|
|PAGYO
|11,27
|3.872.750
|% 9,95
|
|GZNMI
|41,76
|33.051.749
|% -10,00
|
|BOBET
|4,59
|99.952.635
|% -10,00
|
|LIDER
|17,39
|308.598.668
|% -6,76
|
|CEOEM
|11,14
|63.669.287
|% -6,23
|
|KLNMA
|14,03
|868.233
|% -5,14
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,35
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% -0,64
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% -1,84
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% -2,15
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 8,38
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% -1,54
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 3,38
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 1,94
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% -0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7328
|14,7628
|% 0,34
|
|Euro
|16,0794
|16,0923
|% 0,23
|
|Sterlin
|19,2267
|19,3231
|% 0,16
|
|Frank
|15,7425
|15,8373
|% -0,26
|
|Riyal
|3,9177
|3,9373
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|4,12
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,99
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,49
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,58
|11,60
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|-2,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEOEM
Yüzde -5.89 oranında düşüşle 11.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 302, 905 adet işlem
-
17:57ESCAR
Yüzde -5.33 oranında düşüşle 33.04 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 231 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
-
17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de