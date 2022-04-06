***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***DEVA*** DEVA HOLDİNG A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.04.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan hükümler çerçevesinde-Denetimden Sorumlu Komite'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk ve Sengül Soytaş'tan,-Kurumsal Yönetim Komitesi'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk ve Sengül Soytaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mesut Çetin'den,-Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin bağımsız üyeler Eşref Güneş Ufuk ve Sengül Soytaş ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mesut Çetin'den,oluşmasına karar verilmiştir.Ayrıca yeni dönemde de Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Philipp Daniel Haas önceki deneyimlerinden sektörü yakından tanıması nedeniyle CEO görevini yürütmeye devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016647BIST