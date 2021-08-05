***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.03.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954947BIST