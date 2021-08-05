***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
05.08.2021 14:44
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.03.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954947
BIST
14:461.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,49
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
14:468,5382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0636
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5731
En Düşük
8,4628
14:4610,1403
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,1000
|Açılış
|: 10,0850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0050
|
10,1691
En Düşük
10,0325
14:46497,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 3,36
|Açılış
|: 497,46
|
|Önceki Kapanış
|: 493,98
|
498,89
En Düşük
492,73
BIST En Aktif Hisseler14:46
|VBTYZ
|20,90
|4.958.797
|% 10,00
|
|EDATA
|17,94
|101.633.585
|% 9,99
|
|DNISI
|12,45
|10.827.694
|% 9,98
|
|PENTA
|44,36
|16.858.268
|% 9,97
|
|KTSKR
|32,22
|36.976.280
|% 9,97
|
|DERIM
|10,43
|14.007.625
|% -9,93
|
|AGYO
|3,18
|78.919.773
|% -9,92
|
|METUR
|4,49
|260.310.694
|% -9,84
|
|MMCAS
|5,81
|163.666
|% -5,99
|
|SANFM
|20,26
|7.195.055
|% -5,77
|
|GARAN
|9,20
|1.481.084.562
|% 1,10
|
|KOZAL
|111,40
|1.421.395.657
|% 5,09
|
|TUPRS
|97,60
|652.891.314
|% 3,23
|
|KOZAA
|14,39
|511.048.811
|% 3,97
|
|AKBNK
|5,42
|331.353.527
|% 0,00
|
|GARAN
|9,20
|1.481.084.562
|% 1,10
|
|YKBNK
|2,46
|325.526.064
|% 0,41
|
|AKBNK
|5,42
|331.353.527
|% 0,00
|
|METUR
|4,49
|260.310.694
|% -9,84
|
|PEKGY
|0,98
|54.515.359
|% -1,01
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5348
|8,5382
|% 0,75
|
|Euro
|10,1305
|10,1403
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,8421
|11,9015
|% 0,86
|
|Frank
|9,3794
|9,4359
|% 0,68
|
|Riyal
|2,2673
|2,2786
|% 0,58
|
|14:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|1,14
|
|Altın Gr.
|497
|497
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.295
|3.345
|24,00
|
|Tam
|3.277
|3.360
|25,67
|
|Yarım
|1.584
|1.625
|12,42
|
|Çeyrek
|795
|813
|6,21
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,52
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,98
|6,99
|0,06
|
|B. Petrol
|70,57
|70,57
|0,19
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Seans Raporu
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