***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar2021 Yılı 4. 3 Aylık Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002562BIST