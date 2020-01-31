***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -174.370 2.715.085 79.187 6.679.977 34.220.692Yeni Bakiye25.000.000 -174.370 2.715.085 79.187 6.679.977 34.220.692Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-92.381 -92.381Kar Dağıtımı6.123.791 -6.600.790 -476.999Dağıtılan Temettü-476.999 -476.999Yedeklere Aktarılan Tutarlar6.600.790 -6.600.790Dönem Sonu Bakiyeler16 25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.705.084 38.277.209Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.705.084 38.277.209Yeni Bakiye25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.705.084 38.277.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.687 -57.687Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı-5.000.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı5.000.000Kar Dağıtımı4.037.664 -4.625.897 -588.233Dağıtılan Temettü-588.233 -588.233Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.625.897 -4.625.897Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.659.350 40.211.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 56.537.662 67.974.411FAKTORİNG GELİRLERİ56.537.662 67.974.411Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler50.780.063 58.807.599İskontolu45.285.589 56.165.714Diğer5.494.474 2.641.885Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.757.599 9.166.812İskontolu5.650.972 9.154.976Diğer106.627 11.836FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -32.848.607 -42.517.822Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-30.639.813 -36.563.378Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-377.796 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-949.275 -4.876.444Verilen Ücret ve Komisyonlar-881.723 -1.078.000BRÜT KAR (ZARAR)23.689.055 25.456.589ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -17.464.444 -14.505.378Personel Giderleri-10.787.650 -9.071.359Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-248.882 -16.594Genel İşletme Giderleri-5.822.983 -5.133.004Diğer-604.929 -284.421BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)6.224.611 10.951.211DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 3.534.593 3.167.929Bankalardan Alınan Faizler2.557 157.356Sermaye Piyasası İşlemleri Karı120.704 0Türev Finansal İşlemler Karı916.162 692.410Kambiyo İşlemleri Karı506.033 1.337.381Diğer1.989.137 980.782KARŞILIK GİDERLERİ21 -5.358.097 -6.173.693Özel Karşılıklar-5.358.097 -6.173.693DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -925.981 -1.943.801Türev Finansal İşlemlerden Zarar-537.885 -1.551.442Kambiyo İşlemleri Zararı-388.096 -390.411Diğer0 -1.948NET FAALİYET KARI (ZARARI)3.475.126 6.001.646BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.475.126 6.001.646SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -894.963 -1.375.749Cari Vergi Karşılığı-878.280 -1.325.455Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.413.827 -2.052.865Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi1.397.144 2.002.571SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)2.580.163 4.625.897DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.580.163 4.625.897Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.580.163 4.625.897Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı5.889.375 8.489.583Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri50.183.297 56.201.002Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-35.286.804 -40.973.681Alınan Ücret ve Komisyonlar5.757.599 9.166.812Elde Edilen Diğer Kazançlar1.726.889 146.128Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.3, 19 171.739 262.348Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-15.373.391 -14.041.701Ödenen Vergiler-1.289.954 -2.271.325Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-45.765.285 86.392.639Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-48.680.205 86.100.426Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış967.750 -421.548Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-4.459 -12.778Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.635.983 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)315.646 726.539Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-39.875.910 94.882.222YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6, 7 -3.150.228 -227.796Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5, 2 -2.490.000 -1.500.000Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-5.640.228 -1.727.796FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit45.307.196 -93.120.227Temettü Ödemeleri-588.233 -477.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit44.718.963 -93.597.227Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-797.175 -442.801Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.104.756 1.547.557Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar307.581 1.104.756Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.580.163 4.625.897DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-57.687 -92.381Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-73.957 -118.438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14, 16 -73.957 -118.438Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar8, 16 16.270 26.057TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.522.476 4.533.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 307.552 29 307.581 591.444 513.312 1.104.756GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4.1 0 51.286 51.286GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 202.107.916 0 202.107.916 155.870.781 155.870.781Faktoring Alacakları5.1 191.766.846 0 191.766.846 145.115.556 145.115.556İskontolu Faktoring Alacakları (Net)175.859.261 0 175.859.261 128.494.579 128.494.579Diğer Faktoring Alacakları15.907.585 15.907.585 16.620.977 16.620.977İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.2 3.990.000 3.990.000 1.500.000 1.500.000Takipteki Alacaklar5.3 15.654.509 15.654.509 17.180.619 17.180.619Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5.3 -9.303.439 -9.303.439 -7.925.394 -7.925.394ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 2.278.992 2.278.992 1.061.754 1.061.754MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 256.575 256.575 53.940 53.940YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI8 0 586.495 586.495ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 1.975.206 1.975.206 1.975.620 1.975.620DİĞER AKTİFLER9 2.799.246 2.799.246 3.128.801 3.128.801ARA TOPLAM209.725.487 29 209.725.516 163.268.835 564.598 163.833.433SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)10 127.000 127.000 127.000 127.000Satış Amaçlı127.000 127.000 127.000 127.000VARLIKLAR TOPLAMI209.852.487 29 209.852.516 163.395.835 564.598 163.960.433YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 159.862.763 159.862.763 120.203.019 120.203.019FAKTORİNG BORÇLARI5.4 553 553 5.012 5.012KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 1.635.983 1.635.983İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 5.279.409 5.279.409 2.951.877 2.951.877GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.2 90.506 90.506 95.497 95.497KARŞILIKLAR14 918.238 918.238 695.810 695.810Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı918.238 918.238 695.810 695.810CARİ VERGİ BORCU8 174.821 174.821ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 1.678.791 1.678.791 1.732.009 1.732.009ARA TOPLAM169.550.558 90.506 169.641.064 125.587.727 95.497 125.683.224SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR16 40.211.452 40.211.452 38.277.209 38.277.209Ödenmiş Sermaye16.1 30.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.2 -324.438 -324.438 -266.751 -266.751Kar Yedekleri16.3 7.876.540 7.876.540 8.838.876 8.838.876Yasal Yedekler2.427.794 2.427.794 2.131.139 2.131.139Olağanüstü Yedekler5.448.746 5.448.746 6.707.737 6.707.737Kar veya Zarar2.659.350 2.659.350 4.705.084 4.705.084Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı16.4 79.187 79.187 79.187 79.187Dönem Net Kâr veya Zararı2.580.163 2.580.163 4.625.897 4.625.897YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI209.762.010 90.506 209.852.516 163.864.936 95.497 163.960.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ32.122.881 0 32.122.881 33.131.565 0 33.131.565ALINAN TEMİNATLAR24.1 8.074.646.602 2.462.080 8.077.108.682 6.511.934.602 1.808.400 6.513.743.002VERİLEN TEMİNATLAR24.2 16.231.669 0 16.231.669 16.711.992 0 16.711.992TAAHHÜTLER24.3 955.982 0 955.982 1.249.785 274.236 1.524.021Cayılabilir Taahhütler955.982 0 955.982 1.249.785 274.236 1.524.021Diğer Cayılabilir Taahhütler955.982 0 955.982 1.249.785 274.236 1.524.021TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR5.003.828 4.944.547 9.948.375 6.844.893 6.820.501 13.665.394Alım Satım Amaçlı İşlemler5.003.828 4.944.547 9.948.375 6.844.893 6.820.501 13.665.394Vadeli Alım Satım İşlemleri5.003.828 4.944.547 9.948.375 6.844.893 6.820.501 13.665.394EMANET KIYMETLER24.4 222.103.103 6.002.809 228.105.912 174.192.144 7.591.878 181.784.022NAZIM HESAPLAR TOPLAMI8.351.064.065 13.409.436 8.364.473.501 6.744.064.981 16.495.015 6.760.559.996http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816353BIST