***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
31.01.2020 18:11
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -174.370 2.715.085 79.187 6.679.977 34.220.692
Yeni Bakiye
25.000.000 -174.370 2.715.085 79.187 6.679.977 34.220.692
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-92.381 -92.381
Kar Dağıtımı
6.123.791 -6.600.790 -476.999
Dağıtılan Temettü
-476.999 -476.999
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
6.600.790 -6.600.790
Dönem Sonu Bakiyeler
16 25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.705.084 38.277.209
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.705.084 38.277.209
Yeni Bakiye
25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.705.084 38.277.209
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.687 -57.687
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
-5.000.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
5.000.000
Kar Dağıtımı
4.037.664 -4.625.897 -588.233
Dağıtılan Temettü
-588.233 -588.233
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.625.897 -4.625.897
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.659.350 40.211.452
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 56.537.662 67.974.411
FAKTORİNG GELİRLERİ
56.537.662 67.974.411
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
50.780.063 58.807.599
İskontolu
45.285.589 56.165.714
Diğer
5.494.474 2.641.885
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.757.599 9.166.812
İskontolu
5.650.972 9.154.976
Diğer
106.627 11.836
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0
KİRALAMA GELİRLERİ
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -32.848.607 -42.517.822
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-30.639.813 -36.563.378
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-377.796 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-949.275 -4.876.444
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-881.723 -1.078.000
BRÜT KAR (ZARAR)
23.689.055 25.456.589
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -17.464.444 -14.505.378
Personel Giderleri
-10.787.650 -9.071.359
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-248.882 -16.594
Genel İşletme Giderleri
-5.822.983 -5.133.004
Diğer
-604.929 -284.421
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
6.224.611 10.951.211
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 3.534.593 3.167.929
Bankalardan Alınan Faizler
2.557 157.356
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
120.704 0
Türev Finansal İşlemler Karı
916.162 692.410
Kambiyo İşlemleri Karı
506.033 1.337.381
Diğer
1.989.137 980.782
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -5.358.097 -6.173.693
Özel Karşılıklar
-5.358.097 -6.173.693
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
22 -925.981 -1.943.801
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-537.885 -1.551.442
Kambiyo İşlemleri Zararı
-388.096 -390.411
Diğer
0 -1.948
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
3.475.126 6.001.646
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.475.126 6.001.646
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -894.963 -1.375.749
Cari Vergi Karşılığı
-878.280 -1.325.455
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.413.827 -2.052.865
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.397.144 2.002.571
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.580.163 4.625.897
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.580.163 4.625.897
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.580.163 4.625.897
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
5.889.375 8.489.583
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
50.183.297 56.201.002
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-35.286.804 -40.973.681
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.757.599 9.166.812
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.726.889 146.128
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
5.3, 19 171.739 262.348
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-15.373.391 -14.041.701
Ödenen Vergiler
-1.289.954 -2.271.325
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-45.765.285 86.392.639
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-48.680.205 86.100.426
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
967.750 -421.548
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-4.459 -12.778
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
1.635.983 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
315.646 726.539
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-39.875.910 94.882.222
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6, 7 -3.150.228 -227.796
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5, 2 -2.490.000 -1.500.000
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.640.228 -1.727.796
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
45.307.196 -93.120.227
Temettü Ödemeleri
-588.233 -477.000
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
44.718.963 -93.597.227
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-797.175 -442.801
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.104.756 1.547.557
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
307.581 1.104.756
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.580.163 4.625.897
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-57.687 -92.381
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-73.957 -118.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14, 16 -73.957 -118.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
8, 16 16.270 26.057
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.522.476 4.533.516
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 307.552 29 307.581 591.444 513.312 1.104.756
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4.1 0 51.286 51.286
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5 202.107.916 0 202.107.916 155.870.781 155.870.781
Faktoring Alacakları
5.1 191.766.846 0 191.766.846 145.115.556 145.115.556
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
175.859.261 0 175.859.261 128.494.579 128.494.579
Diğer Faktoring Alacakları
15.907.585 15.907.585 16.620.977 16.620.977
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5.2 3.990.000 3.990.000 1.500.000 1.500.000
Takipteki Alacaklar
5.3 15.654.509 15.654.509 17.180.619 17.180.619
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
5.3 -9.303.439 -9.303.439 -7.925.394 -7.925.394
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 2.278.992 2.278.992 1.061.754 1.061.754
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 256.575 256.575 53.940 53.940
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
8 0 586.495 586.495
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
8 1.975.206 1.975.206 1.975.620 1.975.620
DİĞER AKTİFLER
9 2.799.246 2.799.246 3.128.801 3.128.801
ARA TOPLAM
209.725.487 29 209.725.516 163.268.835 564.598 163.833.433
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
10 127.000 127.000 127.000 127.000
Satış Amaçlı
127.000 127.000 127.000 127.000
VARLIKLAR TOPLAMI
209.852.487 29 209.852.516 163.395.835 564.598 163.960.433
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
11 159.862.763 159.862.763 120.203.019 120.203.019
FAKTORİNG BORÇLARI
5.4 553 553 5.012 5.012
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
12 1.635.983 1.635.983
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
13 5.279.409 5.279.409 2.951.877 2.951.877
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4.2 90.506 90.506 95.497 95.497
KARŞILIKLAR
14 918.238 918.238 695.810 695.810
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
918.238 918.238 695.810 695.810
CARİ VERGİ BORCU
8 174.821 174.821
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
15 1.678.791 1.678.791 1.732.009 1.732.009
ARA TOPLAM
169.550.558 90.506 169.641.064 125.587.727 95.497 125.683.224
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0
ÖZKAYNAKLAR
16 40.211.452 40.211.452 38.277.209 38.277.209
Ödenmiş Sermaye
16.1 30.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
16.2 -324.438 -324.438 -266.751 -266.751
Kar Yedekleri
16.3 7.876.540 7.876.540 8.838.876 8.838.876
Yasal Yedekler
2.427.794 2.427.794 2.131.139 2.131.139
Olağanüstü Yedekler
5.448.746 5.448.746 6.707.737 6.707.737
Kar veya Zarar
2.659.350 2.659.350 4.705.084 4.705.084
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
16.4 79.187 79.187 79.187 79.187
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.580.163 2.580.163 4.625.897 4.625.897
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
209.762.010 90.506 209.852.516 163.864.936 95.497 163.960.433
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
32.122.881 0 32.122.881 33.131.565 0 33.131.565
ALINAN TEMİNATLAR
24.1 8.074.646.602 2.462.080 8.077.108.682 6.511.934.602 1.808.400 6.513.743.002
VERİLEN TEMİNATLAR
24.2 16.231.669 0 16.231.669 16.711.992 0 16.711.992
TAAHHÜTLER
24.3 955.982 0 955.982 1.249.785 274.236 1.524.021
Cayılabilir Taahhütler
955.982 0 955.982 1.249.785 274.236 1.524.021
Diğer Cayılabilir Taahhütler
955.982 0 955.982 1.249.785 274.236 1.524.021
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
5.003.828 4.944.547 9.948.375 6.844.893 6.820.501 13.665.394
Alım Satım Amaçlı İşlemler
5.003.828 4.944.547 9.948.375 6.844.893 6.820.501 13.665.394
Vadeli Alım Satım İşlemleri
5.003.828 4.944.547 9.948.375 6.844.893 6.820.501 13.665.394
EMANET KIYMETLER
24.4 222.103.103 6.002.809 228.105.912 174.192.144 7.591.878 181.784.022
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
8.351.064.065 13.409.436 8.364.473.501 6.744.064.981 16.495.015 6.760.559.996
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816353
BIST