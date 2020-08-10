***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.625.897 38.277.209Yeni Bakiye25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.625.897 38.277.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-32.673 -32.673İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı-5.000.000Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı5.000.000Kar Dağıtımı4.037.664 -4.625.897 -588.233Dağıtılan Temettü-588.233 0 -588.233Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.625.897 -4.625.897 0Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 -299.424 7.876.540 79.187 318.819 37.975.122Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452Yeni Bakiye30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.564 -41.564Kar Dağıtımı2.580.163 -2.580.163Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.580.163 -2.580.163Dönem Sonu Bakiyeler30.000.000 -366.002 10.456.703 79.187 571.753 40.741.641Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 20.689.065 28.716.653FAKTORİNG GELİRLERİ20.689.065 28.716.653Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler17.832.753 25.719.689İskontolu16.086.224 22.564.720Diğer1.746.529 3.154.969Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar2.856.312 2.996.964İskontolu2.819.984 2.963.140Diğer36.328 33.824FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -11.655.072 -16.983.844Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-10.204.534 -16.143.062Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-139.429 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-125.959 0İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-669.905 -431.511Diğer Faiz Giderleri0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-515.245 -409.271BRÜT KAR (ZARAR)9.033.993 11.732.809ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -9.873.229 -8.576.202Personel Giderleri-6.515.644 -5.474.247Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-175.105 -83.209Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Genel İşletme Giderleri-3.175.333 -2.737.764Diğer-7.147 -280.982BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-839.236 3.156.607DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 2.842.930 1.719.206Bankalardan Alınan Faizler0 63.735Sermaye Piyasası İşlemleri Karı33.224 0Türev Finansal İşlemler Karı98.841 422.607Kambiyo İşlemleri Karı945.408 309.279Diğer1.765.457 923.585KARŞILIK GİDERLERİ21 -424.072 -3.951.082Özel Karşılıklar-424.072 -3.951.082DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -817.370 -433.582Türev Finansal İşlemlerden Zarar-513.905 -208.261Kambiyo İşlemleri Zararı-303.465 -225.321NET FAALİYET KARI (ZARARI)762.252 491.149BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)762.252 491.149SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -190.499 -172.330Cari Vergi Karşılığı0 -267.004Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-921.101 -795.983Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi730.602 890.657SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)571.753 318.819DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI571.753 318.819Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları571.753 318.819Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı202.122 642.826Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri14.444.514 24.454.760Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-10.721.879 -18.730.843Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar2.856.312 2.996.964Elde Edilen Diğer Kazançlar1.510.315 876.353Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.3, 20 866.921 75.966Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-8.785.337 -8.219.101Ödenen Vergiler31.276 -811.273Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim28.826.756 -32.897.268Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış30.438.348 -33.571.220Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış0 0Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-740.964 242.998Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-553 -4.554Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-262.560 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-607.515 435.508Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı29.028.878 -32.254.442YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6, 7, 19 -717.800 -376.090Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5 -110.000 -1.500.009Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-827.800 -1.876.099FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit-28.259.518 34.013.281Temettü Ödemeleri0 -588.233Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-28.259.518 33.425.048Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-58.440 -705.493Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar307.581 1.104.756Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar249.141 399.263Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)571.753 318.819DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-41.564 -32.673Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-41.564 -32.673Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14, 16 -53.288 -41.888Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8,16 11.724 9.215Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)530.189 286.146Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 249.107 34 249.141 307.552 29 307.581GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4.1 0 3.163 3.163 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 173.876.814 0 173.876.814 202.107.916 0 202.107.916Faktoring Alacakları5.1 163.360.286 0 163.360.286 191.766.846 0 191.766.846İskontolu Faktoring Alacakları (Net)145.870.367 0 145.870.367 175.859.261 0 175.859.261Diğer Faktoring Alacakları17.489.919 0 17.489.919 15.907.585 0 15.907.585Finansman Kredileri0 0 0 0 0 0Tüketici Kredileri0 0 0 0 0 0Kredi Kartları0 0 0 0 0 0Taksitli Ticari Krediler0 0 0 0 0 0Kiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0 0Finansal Kiralama Alacakları0 0 0 0 0 0Faaliyet Kiralaması Alacakları0 0 0 0 0 0Kazanılmamış Gelirler (-)0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.2 4.100.000 0 4.100.000 3.990.000 0 3.990.000Takipteki Alacaklar5.3 15.462.427 0 15.462.427 15.654.509 0 15.654.509Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5.3 -9.045.899 0 -9.045.899 -9.303.439 0 -9.303.439ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 2.130.337 0 2.130.337 2.278.992 0 2.278.992MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 241.734 0 241.734 256.575 0 256.575YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI8 143.545 0 143.545 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 1.796.431 0 1.796.431 1.975.206 0 1.975.206DİĞER AKTİFLER9 3.432.848 0 3.432.848 2.799.246 0 2.799.246ARA TOPLAM181.870.816 3.197 181.874.013 209.725.487 29 209.725.516SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)10 127.000 0 127.000 127.000 0 127.000Satış Amaçlı127.000 0 127.000 127.000 0 127.000VARLIKLAR TOPLAMI181.997.816 3.197 182.001.013 209.852.487 29 209.852.516YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 121.942.080 0 121.942.080 159.862.763 0 159.862.763FAKTORİNG BORÇLARI5.4 0 0 0 553 0 553KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 1.373.423 0 1.373.423 1.635.983 0 1.635.983İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 15.219.093 0 15.219.093 5.279.409 0 5.279.409GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.2 0 39.512 39.512 0 90.506 90.506KARŞILIKLAR14 1.086.672 0 1.086.672 918.238 0 918.238Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.086.672 0 1.086.672 918.238 0 918.238CARİ VERGİ BORCU8 0 0 0 174.821 0 174.821ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 1.598.592 0 1.598.592 1.678.791 0 1.678.791ARA TOPLAM141.219.860 39.512 141.259.372 169.550.558 90.506 169.641.064SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR16 40.741.641 0 40.741.641 40.211.452 0 40.211.452Ödenmiş Sermaye16.1 30.000.000 0 30.000.000 30.000.000 0 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.2 -366.002 0 -366.002 -324.438 0 -324.438Kar Yedekleri16.3 10.456.703 0 10.456.703 7.876.540 0 7.876.540Yasal Yedekler2.556.801 0 2.556.801 2.427.794 0 2.427.794Olağanüstü Yedekler7.899.902 0 7.899.902 5.448.746 0 5.448.746Kar veya Zarar650.940 0 650.940 2.659.350 0 2.659.350Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı16.4 79.187 0 79.187 79.187 0 79.187Dönem Net Kâr veya Zararı571.753 0 571.753 2.580.163 0 2.580.163YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI181.961.501 39.512 182.001.013 209.762.010 90.506 209.852.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ45.970 0 45.970RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ29.953.978 0 29.953.978 32.122.881 0 32.122.881ALINAN TEMİNATLAR24.1 8.742.524.785 3.123.945 8.745.648.730 8.074.646.602 2.462.080 8.077.108.682VERİLEN TEMİNATLAR24.2 16.406.759 0 16.406.759 16.231.669 0 16.231.669TAAHHÜTLER24.3 935.678 0 935.678 955.982 0 955.982Cayılabilir Taahhütler935.678 0 935.678 955.982 0 955.982Diğer Cayılabilir Taahhütler935.678 0 935.678 955.982 0 955.982TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR959.138 987.002 1.946.140 5.003.828 4.944.547 9.948.375Alım Satım Amaçlı İşlemler959.138 987.002 1.946.140 5.003.828 4.944.547 9.948.375Vadeli Alım Satım İşlemleri959.138 987.002 1.946.140 5.003.828 4.944.547 9.948.375EMANET KIYMETLER24.4 193.969.176 2.200.400 196.169.576 222.103.103 6.002.809 228.105.912NAZIM HESAPLAR TOPLAMI8.984.795.484 6.311.347 8.991.106.831 8.351.064.065 13.409.436 8.364.473.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867545BIST