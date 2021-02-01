***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.625.897 38.277.209Yeni Bakiye25.000.000 -266.751 8.838.876 79.187 4.625.897 38.277.209Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-57.687İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı5.000.000 -5.000.000Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.580.163 2.580.163Kar Dağıtımı4.037.664 -4.625.897 -588.233Dağıtılan Temettü-588.233 -588.233Yedeklere Aktarılan Tutarlar4.625.897 -4.625.897Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452Yeni Bakiye30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-96.707 -96.707Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-548.845 -548.845Kar Dağıtımı2.580.163 -2.580.163Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.580.163 -2.580.163Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 -421.145 10.546.703 79.187 -548.845 39.565.900Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 42.396.748 56.537.662FAKTORİNG GELİRLERİ42.396.748 56.537.662Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler35.792.944 50.780.063İskontolu32.611.587 45.285.589Diğer3.181.357 5.494.474Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar6.603.804 5.757.599İskontolu6.535.913 5.650.972Diğer67.891 106.627FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -25.542.343 -32.848.607Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-22.033.972 -30.639.813Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-344.826Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-210.883 -377.796İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-1.881.253 -949.275Verilen Ücret ve Komisyonlar-1.071.409 -881.723BRÜT KAR (ZARAR)16.854.405 23.689.055ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -20.113.406 -17.464.444Personel Giderleri-12.220.562 -10.787.650Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-274.409 -248.882Genel İşletme Giderleri-7.535.789 -5.822.983Diğer-82.646 -604.929BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-3.259.001 6.224.611DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 5.178.889 3.534.593Bankalardan Alınan Faizler2.480 2.557Sermaye Piyasası İşlemleri Karı33.224 120.704Türev Finansal İşlemler Karı561.447 916.162Kambiyo İşlemleri Karı1.485.836 506.033Diğer3.095.902 1.989.137KARŞILIK GİDERLERİ21 -898.282 -5.358.097Özel Karşılıklar-898.282 -5.358.097DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)22 -1.353.775 -925.981Türev Finansal İşlemlerden Zarar-761.027 -537.885Kambiyo İşlemleri Zararı-592.748 -388.096NET FAALİYET KARI (ZARARI)-332.169 3.475.126BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-332.169 3.475.126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -216.676 -894.963Cari Vergi Karşılığı-678.543 -878.280Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.677.440 -1.413.827Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi2.139.307 1.397.144SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)-548.845 2.580.163DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI-548.845 2.580.163Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-548.845 2.580.163Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı7.430.429 5.889.375Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri37.713.119 50.183.297Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-22.944.723 -35.286.804Alınan Ücret ve Komisyonlar6.603.804 5.757.599Elde Edilen Diğer Kazançlar2.753.705 1.726.889Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar5.3, 20 1.142.784 171.739Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-17.872.626 -15.373.391Ödenen Vergiler34.366 -1.289.954Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-59.975.612 -45.765.285Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-60.384.929 -48.680.205Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.901.247 967.750Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-22 -4.459Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)1.609.920 1.635.983Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.700.666 315.646Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-52.545.183 -39.875.910YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller6, 7, 19 -3.710.538 -3.150.228Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar5 3.990.000 -2.490.000Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları279.462 -5.640.228FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit52.338.339 45.307.196Temettü Ödemeleri-588.233Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit52.338.339 44.718.963Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)72.618 -797.175Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar307.581 1.104.756Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar380.199 307.581Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)-548.845 2.580.163DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-96.707 -57.687Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-96.707 -57.687Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)14, 16.2 -120.884 -73.957Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8, 16.2 24.177 16.270Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-645.552 2.522.476Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 380.135 64 380.199 307.552 29 307.581GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR4.1 414.788 414.788GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)254.541.604 0 254.541.604 202.107.916 202.107.916Faktoring Alacakları5.1 249.461.218 249.461.218 191.766.846 191.766.846İskontolu Faktoring Alacakları (Net)232.625.693 232.625.693 175.859.261 175.859.261Diğer Faktoring Alacakları16.835.525 16.835.525 15.907.585 15.907.585İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar5.2 3.990.000 3.990.000Takipteki Alacaklar5.3 14.220.895 14.220.895 15.654.509 15.654.509Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5.3 -9.140.509 -9.140.509 -9.303.439 -9.303.439ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 4.101.753 4.101.753 2.278.992 2.278.992MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 207.107 207.107 256.575 256.575YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 2.461.250 2.461.250 1.975.206 1.975.206DİĞER AKTİFLER9 4.451.165 3.670 4.454.835 2.799.246 2.799.246ARA TOPLAM266.143.014 418.522 266.561.536 209.725.487 29 209.725.516SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)10 127.000 127.000 127.000 127.000Satış Amaçlı127.000 127.000 127.000 127.000VARLIKLAR TOPLAMI266.270.014 418.522 266.688.536 209.852.487 29 209.852.516YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER11 197.549.679 197.549.679 159.862.763 159.862.763FAKTORİNG BORÇLARI5.4 531 531 553 553KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR12 3.245.903 3.245.903 1.635.983 1.635.983İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 21.112.217 21.112.217 5.279.409 5.279.409GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER4.2 0 90.506 90.506KARŞILIKLAR14 1.243.018 1.243.018 918.238 918.238Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı1.243.018 1.243.018 918.238 918.238CARİ VERGİ BORCU8 538.088 538.088 174.821 174.821ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER15 3.433.200 3.433.200 1.678.791 1.678.791ARA TOPLAM227.122.636 227.122.636 169.550.558 90.506 169.641.064SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR39.565.900 39.565.900 40.211.452 40.211.452Ödenmiş Sermaye16.1 30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler16.2 -421.145 -421.145 -324.438 -324.438Kar Yedekleri16.3 10.456.703 10.456.703 7.876.540 7.876.540Yasal Yedekler2.556.801 2.556.801 2.427.794 2.427.794Olağanüstü Yedekler7.899.902 7.899.902 5.448.746 5.448.746Kar veya Zarar-469.658 -469.658 2.659.350 2.659.350Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı16.4 79.187 79.187 79.187 79.187Dönem Net Kâr veya Zararı-548.845 -548.845 2.580.163 2.580.163YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI266.688.536 266.688.536 209.762.010 90.506 209.852.516Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ31.140 31.140RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ35.345.695 35.345.695 32.122.881 32.122.881ALINAN TEMİNATLAR24.1 9.453.460.075 2.995.990 9.456.456.065 8.074.646.602 2.462.080 8.077.108.682VERİLEN TEMİNATLAR24.2 25.921.673 25.921.673 16.231.669 16.231.669TAAHHÜTLER24.3 3.553.200 3.553.200 955.982 955.982Cayılabilir Taahhütler3.553.200 3.553.200 955.982 955.982Diğer Cayılabilir Taahhütler3.553.200 3.553.200 955.982 955.982TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR7.738.816 7.254.519 14.993.335 5.003.828 4.944.547 9.948.375Alım Satım Amaçlı İşlemler7.738.816 7.254.519 14.993.335 5.003.828 4.944.547 9.948.375Vadeli Alım Satım İşlemleri7.738.816 7.254.519 14.993.335 5.003.828 4.944.547 9.948.375EMANET KIYMETLER24.4 276.257.544 9.575.240 285.832.784 222.103.103 6.002.809 228.105.912NAZIM HESAPLAR TOPLAMI9.802.308.143 19.825.749 9.822.133.892 8.351.064.065 13.409.436 8.364.473.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906769BIST