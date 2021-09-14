***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452Yeni Bakiye30.000.000 -324.428 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-41.564 -41.564Kar Dağıtımı2.580.163 -2.580.163Yedeklere Aktarılan Tutarlar2.580.163 -2.580.163Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 -366.002 10.456.703 79.187 571.753 40.741.641Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler30.000.000 -421.145 10.456.703 79.187 -548.845 39.565.900Yeni Bakiye30.000.000 -421.145 10.456.703 79.187 -548.845 39.565.900Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)60.156 60.156Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-548.845 -522.433 -1.071.278Dönem Sonu Bakiyeler16 30.000.000 -360.989 10.456.703 -469.658 -1.071.278 38.554.778Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ17 34.989.380 20.689.065FAKTORİNG GELİRLERİ34.989.380 20.689.065Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler29.280.339 17.832.753İskontolu27.925.226 16.086.224Diğer1.355.113 1.746.529Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar5.709.041 2.856.312İskontolu5.709.041 2.819.984Diğer0 36.328FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0Finansman Kredilerinden Alınan Faizler0 0Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0Finansal Kiralama Gelirleri0 0Faaliyet Kiralaması Gelirleri0 0Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)18 -25.556.371 -11.655.072Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-19.642.633 -10.204.534Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler-1.799.388 -139.429Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-517.575 -125.959İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-2.777.179 -669.905Verilen Ücret ve Komisyonlar-819.596 -515.245BRÜT KAR (ZARAR)9.433.009 9.033.993ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)19 -11.110.329 -9.873.229Personel Giderleri-6.165.534 -6.515.644Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-289.540 -175.105Genel İşletme Giderleri-4.624.615 -3.175.333Diğer-30.640 -7.147BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)-1.677.320 -839.236DİĞER FAALİYET GELİRLERİ20 1.815.660 2.842.930Bankalardan Alınan Faizler1.520 0Sermaye Piyasası İşlemleri Karı33.224Türev Finansal İşlemler Karı426.036 98.841Kambiyo İşlemleri Karı461.948 945.408Diğer926.156 1.765.457KARŞILIK GİDERLERİ21 -938.184 -424.072Özel Karşılıklar-938.184 -424.072DİĞER FAALİYET GİDERLERİ