***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
14.09.2021 18:12
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -324.438 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452
Yeni Bakiye
30.000.000 -324.428 7.876.540 79.187 2.580.163 40.211.452
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.564 -41.564
Kar Dağıtımı
2.580.163 -2.580.163
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.580.163 -2.580.163
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 -366.002 10.456.703 79.187 571.753 40.741.641
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
30.000.000 -421.145 10.456.703 79.187 -548.845 39.565.900
Yeni Bakiye
30.000.000 -421.145 10.456.703 79.187 -548.845 39.565.900
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
60.156 60.156
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-548.845 -522.433 -1.071.278
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 -360.989 10.456.703 -469.658 -1.071.278 38.554.778
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
17 34.989.380 20.689.065
FAKTORİNG GELİRLERİ
34.989.380 20.689.065
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
29.280.339 17.832.753
İskontolu
27.925.226 16.086.224
Diğer
1.355.113 1.746.529
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.709.041 2.856.312
İskontolu
5.709.041 2.819.984
Diğer
0 36.328
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
18 -25.556.371 -11.655.072
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-19.642.633 -10.204.534
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-1.799.388 -139.429
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-517.575 -125.959
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.777.179 -669.905
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-819.596 -515.245
BRÜT KAR (ZARAR)
9.433.009 9.033.993
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
19 -11.110.329 -9.873.229
Personel Giderleri
-6.165.534 -6.515.644
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-289.540 -175.105
Genel İşletme Giderleri
-4.624.615 -3.175.333
Diğer
-30.640 -7.147
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.677.320 -839.236
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
20 1.815.660 2.842.930
Bankalardan Alınan Faizler
1.520 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
33.224
Türev Finansal İşlemler Karı
426.036 98.841
Kambiyo İşlemleri Karı
461.948 945.408
Diğer
926.156 1.765.457
KARŞILIK GİDERLERİ
21 -938.184 -424.072
Özel Karşılıklar
-938.184 -424.072
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ