***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
17.07.2020 15:48
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde, 69.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu.
Söz konusu talebimizin değerlendirilerek, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 69.000.000 TL olacak şekilde onaylandığı, 16.07.2020 tarih ve 2020/44 sayılı SPK Bülteni'nden öğrenilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860259
BIST
18:05118.786
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -21,44
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
119.161
En Düşük
118.361
18:056,8637
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9040
|
6,8699
En Düşük
6,8486
18:057,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0393
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8611
En Düşük
7,7990
18:05399,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 3,19
|Açılış
|: 399,51
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
399,67
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|ISGSY
|8,36
|7.899.784
|% 10,00
|
|AGYO
|2,53
|25.191.161
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|546.546
|% 10,00
|
|KENT
|1.373,10
|23.012.756
|% 10,00
|
|LUKSK
|22,44
|2.707.718
|% 10,00
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|PSDTC
|12,21
|15.040.402
|% -5,64
|
|AYEN
|6,00
|19.422.282
|% -5,36
|
|SASA
|13,93
|1.504.348.481
|% 6,17
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|KOZAA
|14,34
|615.486.943
|% 5,44
|
|EKGYO
|2,29
|922.999.110
|% 0,44
|
|GUSGR
|4,97
|962.981.403
|% 9,96
|
|GARAN
|7,93
|1.072.221.899
|% -0,63
|
|TSKB
|1,27
|163.813.661
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,81
|223.485.903
|% -0,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5766
|8,6196
|% -0,09
|
|Frank
|7,2758
|7,3196
|% 0,75
|
|Riyal
|1,8239
|1,8331
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|12,95
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,90
|
|Cumhuriyet
|2.594
|2.616
|16,60
|
|Tam
|2.672
|2.684
|17,10
|
|Yarım
|1.297
|1.313
|8,40
|
|Çeyrek
|651
|657
|4,10
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|4,26
|4,27
|0,04
|
|B. Petrol
|43,09
|43,09
|-0,26
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -419, 08 kaybederek (% -0.31 ) 134, 389
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17:59XU100
Endeks 118, 742 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 06 altında . İşlem hacmi 15, 581.00 milyon TL de
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17:59BJKAS
Yüzde -3.28 oranında düşüşle 2.65 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 059, 381 adet işlem
-
17:58DMSAS
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 6.06 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 906, 141 adet işlem
-
17:56PSDTC
Yüzde -7.19 oranında düşüşle 12.01 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 092, 415 adet işlem