***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
20.07.2020 11:08
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde, 69.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimiz kurulun 16.07.2020 tarih ve 44/906 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 69.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu 69.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860398
BIST
11:54119.337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 551,03
|Açılış
|: 118.844
|
|Önceki Kapanış
|: 118.786
|
119.397
En Düşük
118.583
11:546,8591
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0029
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8624
En Düşük
6,8510
11:547,8617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0228
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
|
7,8694
En Düşük
7,8177
11:54399,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,38
|Açılış
|: 399,50
|
|Önceki Kapanış
|: 399,12
|
399,62
En Düşük
398,22
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.510,40
|17.686.210
|% 10,00
|
|PKENT
|445,50
|956.934
|% 10,00
|
|BERA
|7,93
|7.475.912
|% 9,99
|
|BFREN
|606,50
|3.286.017
|% 9,99
|
|BURCE
|14,66
|10.100.650
|% 9,98
|
|CASA
|19,17
|2.760.480
|% -10,00
|
|TSPOR
|4,02
|164.436.096
|% -9,87
|
|AYEN
|5,61
|9.113.171
|% -6,50
|
|ARTI
|1,85
|48.196
|% -5,13
|
|LUKSK
|21,32
|1.875.400
|% -4,99
|
|GUSGR
|5,32
|519.523.411
|% 7,04
|
|ASELS
|33,14
|487.264.888
|% 1,78
|
|SASA
|14,45
|339.367.956
|% 3,73
|
|TRGYO
|5,12
|330.469.622
|% 8,25
|
|SISE
|6,34
|311.077.322
|% 2,26
|
|EKGYO
|2,30
|309.405.948
|% 0,44
|
|GUSGR
|5,32
|519.523.411
|% 7,04
|
|CEMAS
|1,74
|149.595.192
|% 1,16
|
|TRGYO
|5,12
|330.469.622
|% 8,25
|
|TRKCM
|4,50
|280.201.429
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6044
|8,6476
|% 0,16
|
|Frank
|7,2696
|7,3134
|% -0,08
|
|Riyal
|1,8229
|1,8321
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.812
|1,70
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.593
|2.615
|15,40
|
|Tam
|2.671
|2.683
|15,80
|
|Yarım
|1.296
|1.312
|7,70
|
|Çeyrek
|650
|657
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,28
|4,29
|0,02
|
|B. Petrol
|42,90
|42,90
|-0,24
|
Seans Raporu
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12:03VKFYO
Yüzde 9.89 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 167, 556 adet işlem
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12:01HDFGS
Yüzde 9.12 oranında artışla 3.47 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 162 adet işlem
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12:00XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 299, 14 artarak (% 0.22 ) 134, 678
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12:00XU100
Endeks 119, 357 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 6, 675.00 milyon TL de