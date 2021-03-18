***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
18.03.2021 11:08
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yurt içinde, 59.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimiz kurulun 11.03.2021 tarih ve 13/403 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 59.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu 59.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918967
BIST
12:251.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,08
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
12:257,4789
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0165
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
12:258,9481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0421
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9299
12:25417,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,57
|Açılış
|: 417,98
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
417,26
BIST En Aktif Hisseler12:25
|VKFYO
|9,05
|37.193.826
|% 9,96
|
|LUKSK
|75,05
|8.968.103
|% 9,96
|
|SONME
|75,20
|90.315
|% 9,94
|
|TRILC
|25,90
|10.280.565
|% 9,93
|
|GLBMD
|8,30
|24.842.909
|% 9,93
|
|VAKKO
|16,54
|23.433.642
|% -6,02
|
|BALAT
|8,27
|33.436
|% -5,27
|
|MERIT
|288,00
|36.288
|% -5,26
|
|FROTO
|218,10
|1.452.852.243
|% -4,84
|
|YAPRK
|108,90
|3.522.047
|% -4,47
|
|FROTO
|218,10
|1.452.852.243
|% -4,84
|
|GARAN
|8,94
|589.512.021
|% 2,17
|
|THYAO
|14,16
|581.030.767
|% -2,68
|
|KRDMD
|7,54
|536.639.005
|% -0,92
|
|SISE
|7,83
|372.936.428
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,19
|241.589.172
|% 0,46
|
|YKBNK
|2,74
|282.307.314
|% 1,86
|
|KRDMD
|7,54
|536.639.005
|% -0,92
|
|GARAN
|8,94
|589.512.021
|% 2,17
|
|TSKB
|1,71
|102.620.862
|% 1,18
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4753
|7,4789
|% -0,22
|
|Euro
|8,9407
|8,9481
|% -0,47
|
|Sterlin
|10,4083
|10,4605
|% -0,24
|
|Frank
|8,0530
|8,1015
|% -0,46
|
|Riyal
|1,9868
|1,9967
|% -0,27
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|-6,82
|
|Altın Gr.
|418
|418
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|1,00
|
|Tam
|2.765
|2.835
|0,37
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|0,17
|
|Çeyrek
|670
|686
|0,09
|
|Gümüş.Ons
|26,27
|26,30
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,38
|67,38
|-0,62
|