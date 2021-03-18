Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi

18.03.2021 11:08



***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yurt içinde, 59.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimiz kurulun 11.03.2021 tarih ve 13/403 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 59.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu 59.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918967


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:251.562
Değişim :  0,01% |  0,08
Açılış :  1.568  
Önceki Kapanış :  1.562  
En Yüksek
1.574 En Düşük
1.557
BIST En Aktif Hisseler12:25
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VKFYO 9,05 37.193.826 % 9,96  
LUKSK 75,05 8.968.103 % 9,96  
SONME 75,20 90.315 % 9,94  
TRILC 25,90 10.280.565 % 9,93  
GLBMD 8,30 24.842.909 % 9,93  
daha fazla
12:25 Alış Satış %  
Dolar 7,4753 7,4789 % -0,22  
Euro 8,9407 8,9481 % -0,47  
Sterlin 10,4083 10,4605 % -0,24  
Frank 8,0530 8,1015 % -0,46  
Riyal 1,9868 1,9967 % -0,27  
daha fazla
12:25 Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 -6,82  
Altın Gr. 418 418 -2,49  
Cumhuriyet 2.777 2.819 1,00  
Tam 2.765 2.835 0,37  
Yarım 1.336 1.371 0,17  
Çeyrek 670 686 0,09  
Gümüş.Ons 26,27 26,30 -0,02  
Gümüş Gr. 6,32 6,33 -0,02  
B. Petrol 67,38 67,38 -0,62  
Seans Raporu 12:25
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru