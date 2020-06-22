DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|DERAS
|6,38
|42.274.974
|% 10,00
|PEKGY
|7,70
|18.898.472
|% 10,00
|BIZIM
|19,48
|377.334.713
|% 9,99
|RTALB
|35,72
|85.776.429
|% 9,98
|BAYRK
|9,17
|37.673.340
|% 9,95
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4759
|8,5184
|% 0,57
|Frank
|7,1825
|7,2258
|% 0,33
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% 0,09
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|11,60
|Altın Gr.
|386
|387
|2,51
|Cumhuriyet
|2.509
|2.522
|35,80
|Tam
|2.575
|2.586
|34,70
|Yarım
|1.255
|1.265
|17,90
|Çeyrek
|629
|633
|8,90
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|0,30
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,94
|0,06
|B. Petrol
|42,09
|42,09
|-0,10
Seans Raporu
- 16:20XU100 Endeks 115, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 17, 869.00 milyon TL de
- 16:20HALKB Yüzde 6.38 oranında artışla 6.50 lira fiyatla işlem gören hissede 175, 693, 006 adet işlem
- 16:15 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HALKB, ISCTR, SISE
- 16:15XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1640, 7 artarak (% 1.55 ) 107, 548
- 16:15 Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCYO, EGCYH, EKIZ, IHYAY