***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK İhraç Limiti OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2020İhraç Tavanı Tutarı 69.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 22.06.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 16.07.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.07.2021Ek AçıklamalarYurt içinde, 69.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimiz kurulun 16.07.2020 tarih ve 44/906 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 69.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 69.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. SaygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 İhraç Belgesi.pdfEK: 2 SPK Onay Yazısı.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860677BIST