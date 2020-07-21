***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
21.07.2020 11:00
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK İhraç Limiti Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 09.06.2020
İhraç Tavanı Tutarı 69.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 22.06.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 16.07.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 16.07.2021
Ek Açıklamalar
Yurt içinde, 69.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimiz kurulun 16.07.2020 tarih ve 44/906 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 69.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 69.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 SPK Onay Yazısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860677
BIST
12:57120.418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 1.136,79
|Açılış
|: 120.171
|
|Önceki Kapanış
|: 119.281
|
120.586
En Düşük
119.943
12:576,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 6,9010
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9070
|
6,8595
En Düşük
6,8434
12:577,8523
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0018
|Açılış
|: 7,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8669
En Düşük
7,8334
12:57402,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,42
|Açılış
|: 402,11
|
|Önceki Kapanış
|: 400,69
|
402,30
En Düşük
400,15
BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|2,31
|17.160.042
|% 10,00
|
|MAALT
|130,90
|23.090.182
|% 10,00
|
|KENT
|1.661,40
|10.596.409
|% 10,00
|
|YONGA
|29,04
|88.282
|% 10,00
|
|YAPRK
|16,29
|6.337.552
|% 9,99
|
|DERAS
|6,84
|62.869.325
|% -10,00
|
|LUKSK
|21,06
|1.848.677
|% -5,65
|
|KUTPO
|48,42
|39.413.337
|% -5,34
|
|FMIZP
|77,00
|41.996.640
|% -4,41
|
|EMNIS
|3,60
|11.743
|% -4,00
|
|GUSGR
|5,41
|580.282.435
|% -0,18
|
|ODAS
|2,87
|427.702.931
|% 0,35
|
|GARAN
|7,99
|420.953.601
|% 1,14
|
|EKGYO
|2,31
|406.076.861
|% 0,43
|
|TRGYO
|5,22
|404.832.260
|% 0,38
|
|EKGYO
|2,31
|406.076.861
|% 0,43
|
|ODAS
|2,87
|427.702.931
|% 0,35
|
|ADESE
|2,57
|347.226.527
|% 2,39
|
|SKBNK
|1,71
|187.785.136
|% 2,40
|
|GUSGR
|5,41
|580.282.435
|% -0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6735
|8,7170
|% 0,22
|
|Frank
|7,2792
|7,3231
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8232
|1,8323
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|6,35
|
|Altın Gr.
|402
|402
|1,42
|
|Cumhuriyet
|2.612
|2.634
|10,50
|
|Tam
|2.691
|2.702
|10,80
|
|Yarım
|1.306
|1.322
|5,30
|
|Çeyrek
|655
|662
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|20,37
|20,41
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|4,50
|4,51
|0,12
|
|B. Petrol
|44,22
|44,22
|0,94
|