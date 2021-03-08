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***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

08.03.2021 11:52



***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tavan Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 59.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021

Ek Açıklamalar
02.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una tavan limiti başvurusu yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915828


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SNKRN 30,80 1.283.559 % 10,00  
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Riyal 2,0335 2,0437 % 1,59  
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14:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.691 -7,03  
Altın Gr. 416 416 4,34  
Cumhuriyet 2.769 2.811 30,00  
Tam 2.752 2.823 25,61  
Yarım 1.330 1.366 12,39  
Çeyrek 667 683 6,20  
Gümüş.Ons 25,26 25,30 0,11  
Gümüş Gr. 6,21 6,22 0,12  
B. Petrol 69,47 69,47 0,11  
Seans Raporu 14:38
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