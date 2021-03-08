***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
08.03.2021 11:52
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tavan Limit Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 59.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
Ek Açıklamalar
02.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una tavan limiti başvurusu yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915828
BIST
14:381.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,29
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.537
14:387,6604
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,1284
|Açılış
|: 7,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,6764
En Düşük
7,4989
14:389,0999
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 0,1199
|Açılış
|: 9,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1099
En Düşük
8,8190
14:38415,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,41
|Açılış
|: 415,69
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
417,34
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler14:38
|TRILC
|12,10
|67.566
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.468.148
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|48.303.827
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|GARAN
|9,11
|1.189.712.912
|% -1,51
|
|PETKM
|6,18
|1.149.359.490
|% 2,66
|
|KOZAL
|132,50
|941.441.199
|% 2,79
|
|THYAO
|14,76
|862.074.829
|% -0,14
|
|HALKB
|5,42
|809.156.449
|% 0,56
|
|PETKM
|6,18
|1.149.359.490
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,43
|386.414.191
|% -1,22
|
|HALKB
|5,42
|809.156.449
|% 0,56
|
|GARAN
|9,11
|1.189.712.912
|% -1,51
|
|VAKBN
|4,23
|511.371.605
|% -0,70
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6565
|7,6604
|% 1,70
|
|Euro
|9,0903
|9,0999
|% 1,34
|
|Sterlin
|10,5618
|10,6148
|% 1,58
|
|Frank
|8,1666
|8,2158
|% 1,35
|
|Riyal
|2,0335
|2,0437
|% 1,59
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.691
|-7,03
|
|Altın Gr.
|416
|416
|4,34
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.811
|30,00
|
|Tam
|2.752
|2.823
|25,61
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|12,39
|
|Çeyrek
|667
|683
|6,20
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,30
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,12
|
|B. Petrol
|69,47
|69,47
|0,11
|
Seans Raporu
14:38
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-
14:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAL, PETKM, EREGL
-
14:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 59 kaybederek (% -0.12 ) 1, 351
-
14:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VKFYO, SNKRN, BJKAS, RODRG, IZTAR, TRILC, KUTPO, NIBAS, DIRIT, ISATR
-
14:53
DYOBY, FRIGO, BOSSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:53
SEKFK, ULUSE, UMPAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında