***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Piyasası Kurulu Tavan Limit BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 59.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.03.2021Ek Açıklamalar02.03.2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurul'una tavan limiti başvurusu yapılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915828BIST