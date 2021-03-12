***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
12.03.2021 14:08
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK İhraç Limiti Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 59.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
Ek Açıklamalar
Yurt içinde, 59.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimizin değerlendirilerek, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 59.000.000 TL olacak şekilde onaylandığı, 11.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı SPK Bülteni'nden öğrenilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917860
BIST
15:521.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,39
|Açılış
|: 1.558
|
|Önceki Kapanış
|: 1.556
|
1.562
En Düşük
1.549
15:527,5627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0868
|Açılış
|: 7,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,6170
En Düşük
7,4594
15:529,0328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9400
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9,0897
En Düşük
8,9387
15:52414,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,06
|Açılış
|: 414,36
|
|Önceki Kapanış
|: 414,42
|
417,54
En Düşük
413,14
BIST En Aktif Hisseler15:50
|TRILC
|17,71
|10.105.237
|% 10,00
|
|MERIT
|311,50
|1.268.835
|% 9,99
|
|VAKKO
|14,24
|45.185.756
|% 9,96
|
|KAPLM
|26,08
|2.969.697
|% 9,95
|
|LUKSK
|51,35
|6.044.377
|% 9,91
|
|ULUSE
|57,95
|2.670.820
|% -8,02
|
|IDEAS
|55,50
|2.163.626
|% -7,04
|
|KENT
|355,00
|1.582.025
|% -6,16
|
|BURCE
|27,20
|41.322.940
|% -6,01
|
|GLRYH
|10,69
|13.598.237
|% -5,81
|
|SASA
|45,14
|949.887.125
|% 0,53
|
|GARAN
|9,02
|907.994.674
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,32
|578.656.777
|% 0,00
|
|KRDMD
|7,61
|538.525.731
|% 1,74
|
|TCELL
|16,64
|517.717.351
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,32
|578.656.777
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,74
|305.381.200
|% 0,74
|
|GARAN
|9,02
|907.994.674
|% 0,67
|
|IHLAS
|0,92
|78.698.590
|% 2,22
|
|KRDMD
|7,61
|538.525.731
|% 1,74
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5598
|7,5654
|% 1,20
|
|Euro
|9,0257
|9,0332
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,4692
|10,5217
|% 0,38
|
|Frank
|8,0922
|8,1410
|% 0,41
|
|Riyal
|2,0080
|2,0181
|% 1,03
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.707
|-17,33
|
|Altın Gr.
|415
|416
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.758
|2.800
|-19,00
|
|Tam
|2.745
|2.816
|-7,30
|
|Yarım
|1.327
|1.362
|-3,52
|
|Çeyrek
|665
|681
|-1,76
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,06
|
|B. Petrol
|69,44
|69,44
|-0,19
|