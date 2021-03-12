***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK İhraç Limiti OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 59.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 02.03.2021Ek AçıklamalarYurt içinde, 59.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimizin değerlendirilerek, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 59.000.000 TL olacak şekilde onaylandığı, 11.03.2021 tarih ve 2021/13 sayılı SPK Bülteni'nden öğrenilmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917860BIST