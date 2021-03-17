***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
17.03.2021 13:32
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Ihraç Limiti Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 22.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 59.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 02.03.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 11.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 11.03.2022
Ek Açıklamalar
Yurt içinde, 59.000.000 TL nominal tutarındaki ihraç tavanı içerisinde kalmak kaydıyla şirketimizce bir yıllık dönem içerisinde bir veya daha fazla seferde gerçekleştirilmek üzere ve halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak amacıyla ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için kurula başvuruda bulunulmuştu. Söz konusu talebimiz kurulun 11.03.2021 tarih ve 13/403 sayılı toplantısında değerlendirilmiş olup, şirketimizce yurt içinde tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması kaydıyla ihraç tavanımızın 59.000.000 TL olacak şekilde onaylanmasına karar verilmiştir. Söz konusu 59.000.000 TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi ve başvuru formu ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Saygılarımızla
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Devir_Faktoring_Ihrac_Belgesi.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918734
BIST
13:481.583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 13,04
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.570
|
1.589
En Düşük
1.575
13:487,5091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0239
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5000
|
7,5283
En Düşük
7,4818
13:488,9483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
8,9672
En Düşük
8,9020
13:48418,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 1,79
|Açılış
|: 418,69
|
|Önceki Kapanış
|: 416,90
|
420,39
En Düşük
416,29
BIST En Aktif Hisseler13:48
|EUHOL
|3,63
|20.160.778
|% 10,00
|
|TRILC
|23,56
|159.435.138
|% 9,99
|
|FROTO
|229,20
|223.684.019
|% 9,98
|
|BRMEN
|3,15
|746.786
|% 9,76
|
|ULAS
|5,67
|12.041.397
|% 9,67
|
|QNBFB
|56,55
|564.185
|% -9,95
|
|DAGI
|2,93
|29.959.009
|% -7,57
|
|TACTR
|25,00
|536.883
|% -7,41
|
|ISBIR
|7.400,00
|3.303.863
|% -5,77
|
|ACSEL
|23,86
|8.649.051
|% -4,48
|
|SISE
|7,97
|988.056.280
|% 2,05
|
|THYAO
|14,76
|664.751.222
|% 0,14
|
|KCHOL
|24,60
|628.734.698
|% 4,77
|
|GARAN
|8,91
|557.935.877
|% 0,56
|
|KARSN
|4,50
|544.599.449
|% 5,39
|
|SISE
|7,97
|988.056.280
|% 2,05
|
|KARSN
|4,50
|544.599.449
|% 5,39
|
|EKGYO
|2,25
|247.726.054
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,73
|245.142.195
|% 0,74
|
|GSRAY
|4,25
|301.145.833
|% 2,66
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5056
|7,5091
|% 0,32
|
|Euro
|8,9427
|8,9483
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,4079
|10,4601
|% 0,35
|
|Frank
|8,0657
|8,1142
|% 0,01
|
|Riyal
|1,9935
|2,0035
|% 0,15
|
|13:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|4,76
|
|Altın Gr.
|419
|419
|1,94
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|0,00
|
|Tam
|2.770
|2.840
|-0,87
|
|Yarım
|1.339
|1.374
|-0,42
|
|Çeyrek
|671
|687
|-0,21
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,04
|
|B. Petrol
|67,71
|67,71
|-0,68
|