***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
06.03.2020 11:07
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Devir Faktoring A.Ş. ve Tahvil İhraçları'nın periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-1(Trk) olarak ve yine Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ‘BB' olarak teyit etti.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824855
BIST
12:26110.050
En Yüksek
|Değişim
|: -1,58%
|| -1.764,96
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
109.531
12:266,0923
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0213
|Açılış
|: 6,0780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1000
|
6,1287
En Düşük
6,0727
12:266,8762
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8380
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8160
|
6,8865
En Düşük
6,8333
12:26327,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -1,03
|Açılış
|: 328,06
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|4.235.901
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|6.252.434
|% 14,94
|
|VAKKO
|6,28
|102.209.909
|% 13,56
|
|UTPYA
|5,35
|9.353.215
|% 10,31
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|OSMEN
|6,05
|3.825
|% -9,70
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|GARFA
|4,83
|8.343.341
|% -6,94
|
|PENGD
|4,11
|18.193.016
|% -6,80
|
|KRONT
|19,25
|10.251.301
|% -6,55
|
|THYAO
|11,38
|493.021.486
|% -2,82
|
|ASELS
|29,72
|323.755.517
|% -1,85
|
|EREGL
|9,01
|271.404.231
|% 2,97
|
|GARAN
|9,96
|228.752.663
|% -3,30
|
|YKBNK
|2,44
|155.751.031
|% -3,56
|
|ODAS
|2,09
|146.911.341
|% -2,34
|
|YKBNK
|2,44
|155.751.031
|% -3,56
|
|KARSN
|1,86
|113.444.234
|% -2,62
|
|EKGYO
|1,42
|77.120.846
|% -3,40
|
|IHLGM
|1,31
|58.362.736
|% -2,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8702
|7,9097
|% -0,39
|
|Frank
|6,4394
|6,4782
|% 0,04
|
|Riyal
|1,6158
|1,6239
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|5,64
|
|Altın Gr.
|328
|328
|-1,03
|
|Cumhuriyet
|2.170
|2.202
|16,00
|
|Tam
|2.160
|2.214
|16,53
|
|Yarım
|1.044
|1.071
|7,99
|
|Çeyrek
|524
|536
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,38
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|48,97
|48,97
|-1,02
|