***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
26.02.2021 14:58
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
JCR Eurasia Rating,
Devir Faktoring A.Ş. ve Tahvil İhraçları'nın periyodik gözden geçirme sürecinde, Uzun Vadeli Ulusal Notu'nu ‘BBB+(Trk)', Kısa Vadeli Ulusal Notu'nu ‘A-2(Trk) olarak ve yine Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notları'nı ‘B' olarak teyit etti.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913282
BIST
14:591.466
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -21,74
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
14:597,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 0,0853
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
14:599,0097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0533
|Açılış
|: 8,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
14:59420,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,21
|Açılış
|: 420,75
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler14:59
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|27.550.422
|% 9,92
|
|BLCYT
|9,17
|53.660.975
|% 8,91
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,35
|1.210.678.070
|% -0,30
|
|KOZAL
|126,90
|1.183.337.443
|% -1,01
|
|GARAN
|8,83
|936.591.303
|% -2,75
|
|PETKM
|5,16
|750.351.663
|% -2,27
|
|SASA
|39,50
|722.450.597
|% -5,28
|
|EKGYO
|2,24
|597.206.123
|% -3,03
|
|TSKB
|1,66
|359.722.115
|% -3,49
|
|SKBNK
|1,31
|194.488.953
|% -3,68
|
|KARSN
|3,89
|595.181.259
|% -8,04
|
|PETKM
|5,16
|750.351.663
|% -2,27
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4305
|7,4380
|% 1,16
|
|Euro
|9,0024
|9,0097
|% 0,60
|
|Sterlin
|10,3187
|10,3705
|% 0,49
|
|Frank
|8,1692
|8,2184
|% 1,08
|
|Riyal
|1,9755
|1,9854
|% 1,06
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-10,28
|
|Altın Gr.
|421
|421
|2,30
|
|Cumhuriyet
|2.800
|2.843
|41,00
|
|Tam
|2.785
|2.857
|42,62
|
|Yarım
|1.346
|1.382
|20,61
|
|Çeyrek
|675
|691
|10,31
|
|Gümüş.Ons
|26,72
|26,75
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,06
|65,06
|-1,06
|
Seans Raporu
14:59
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