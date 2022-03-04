***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.03.2022 15:14
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.02.2022 tarihli Şirket Genel Kurul Kararına göre Cengiz DOĞRU ve Mey KOENKA'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri sona ermiştir.
Belirtilen değişikliğe ilişkin tescil işlemleri tamamlandığından Ticaret Sicil Gazeteleri bu duyuru ekinde sunulmuştur.
Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007277
BIST
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|AVOD
|1,44
|21.213.857
|% 44,00
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|INVES
|27,28
|266.966.871
|% 10,00
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|YUNSA
|14,59
|40.554.488
|% 9,95
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|MEDTR
|11,93
|22.311.347
|% 9,95
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|ODAS
|1,46
|506.434.864
|% 9,77
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|BASCM
|3,31
|2.114.803
|% -9,32
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|AKFGY
|3,02
|62.553.489
|% -7,08
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|ACSEL
|24,04
|21.859.483
|% -5,80
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|DOCO
|1.233,30
|25.963.207
|% -5,60
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|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
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|KRDMD
|13,56
|4.200.571.808
|% -0,37
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|EREGL
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|2.433.490.703
|% -2,94
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|THYAO
|25,44
|1.734.535.991
|% -1,93
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|ASELS
|24,42
|1.412.655.364
|% 2,52
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|KOZAL
|130,00
|1.219.883.628
|% 0,85
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|ODAS
|1,46
|506.434.864
|% 9,77
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|KRDMD
|13,56
|4.200.571.808
|% -0,37
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|DOHOL
|2,89
|799.257.807
|% 9,06
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|YKBNK
|3,66
|611.187.513
|% 0,00
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|PETKM
|8,02
|1.117.933.203
|% 1,52
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|17:22
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,2570
|14,2724
|% 1,12
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|Euro
|15,5770
|15,6134
|% -0,20
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|Sterlin
|18,8323
|18,9268
|% 0,33
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|Frank
|15,4441
|15,5371
|% 0,93
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|Riyal
|3,7913
|3,8103
|% 1,10
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.948
|1.949
|11,29
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|Altın Gr.
|892
|892
|13,02
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|Cumhuriyet
|5.917
|6.007
|107,00
|
|Tam
|5.890
|6.039
|100,41
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|Yarım
|2.847
|2.921
|48,57
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|Çeyrek
|1.428
|1.461
|24,29
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|Gümüş.Ons
|25,23
|25,27
|0,06
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|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|0,15
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|B. Petrol
|114
|114
|3,33
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