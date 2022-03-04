***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.02.2022 tarihli Şirket Genel Kurul Kararına göre Cengiz DOĞRU ve Mey KOENKA'nın Yönetim Kurulu Üyelikleri sona ermiştir.Belirtilen değişikliğe ilişkin tescil işlemleri tamamlandığından Ticaret Sicil Gazeteleri bu duyuru ekinde sunulmuştur.Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007277BIST