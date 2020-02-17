***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İtfa İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni DüzeltmeYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.10.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 27.500.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 4.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 17.02.2020Vade (Gün Sayısı) 115Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 19,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 20,83Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVR22014Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 25.10.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 25.10.2019Vade Başlangıç Tarihi 25.10.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.413.000İhraç Fiyatı 0,94212Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 17.02.2020Kayıt Tarihi 14.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.413.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin 25.10.2019 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç etmiş olduğu TRFDEVR22014 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (17.02.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 5.413.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819440BIST