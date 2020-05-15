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***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

15.05.2020 17:12
GÜNCEL HABERLER



***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 7.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 13.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 90
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 13,65
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDEVR82018
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 10.500.000
İhraç Fiyatı 0,96894

Ek Açıklamalar
İlgi: 08.01.2020 Tarihli İhraç Limiti Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile şirketimizce, yurtiçinde 30.000.000 000 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti başvurumuzun SPK tarafından 26.12.2019 tarih ve 76/1664 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç limiti kapsamında toplanan talep neticesinde 10.500.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845435


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TSGYO 2,20 6.463.552 % 10,00  
CRDFA 2,75 802.827 % 10,00  
ISATR 377.300,00 377.300 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3650 8,4070 % 0,41  
Frank 7,0672 7,1098 % -0,10  
Riyal 1,8261 1,8352 % -0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.735 1.735 -7,53  
Altın Gr. 384 384 -3,20  
Cumhuriyet 2.467 2.513 -6,10  
Tam 2.540 2.578 -6,20  
Yarım 1.239 1.260 -3,10  
Çeyrek 620 630 -1,50  
Gümüş.Ons 17,07 17,10 0,46  
Gümüş Gr. 3,78 3,78 0,09  
B. Petrol 35,37 35,37 2,87  
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