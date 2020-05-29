***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.05.2020 14:30
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi İtfa İşlemi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 30.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 98
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,5
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,18
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDEVR52029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 21.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.800.000
İhraç Fiyatı 0,96502
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.05.2020
Kayıt Tarihi 28.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 1.800.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.01.2020 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç etmiş olduğu TRFDEVR52029 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (29.05.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 1.800.000TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847664
BIST