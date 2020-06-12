***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.09.2020Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVR92017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000İhraç Fiyatı 0,96971Ek Açıklamalarİlgi: 08.01.2020 Tarihli İhraç Limiti Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile şirketimizce, yurtiçinde 30.000.000 000 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti başvurumuzun SPK tarafından 26.12.2019 tarih ve 76/1664 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç limiti kapsamında toplanan talep neticesinde 5.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850973BIST