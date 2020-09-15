***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İtfa İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 03.12.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 30.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 5.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 15.09.2020Vade (Gün Sayısı) 95Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 12Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 12,54Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVR92017Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 10.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 12.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.000.000İhraç Fiyatı 0,96971Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 15.09.2020Kayıt Tarihi 14.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 15.09.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 5.000.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimizin 12.06.2020 tarihinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcıya ihraç etmiş olduğu TRFDEVR92017 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (15.09.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 5.000.000TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875115BIST