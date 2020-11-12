***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi İtfa İşlemiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 69.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.11.2020Vade (Gün Sayısı) 90Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 13,50Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 14,20Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVRK2010Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 12.08.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 14.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 11.073.000İhraç Fiyatı 0,96778Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 12.11.2020Kayıt Tarihi 11.11.2020 * Hak sahipleri ihraç etmiş olduğu TRFDEVRK2010 ISIN kodlu finansman bonosunun bugün (12.11.2020) vadesi gelmiş olup, itfa işlemi 11.073.000TL olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888085BIST