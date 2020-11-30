***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 09.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 69.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.02.2021Vade (Gün Sayısı) 74Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 20,5Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 22,24Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVR22113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 26.11.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.11.2020Vade Başlangıç Tarihi 30.11.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 13.000.000İhraç Fiyatı 0,9601İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mihael Levi işbu borçlanma aracı ihracına ilişkin anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek her türlü komisyon, masraf, ücret vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Ek Açıklamalarİlgi: 21.07.2020 Tarihli İhraç Limiti Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile şirketimizce, yurtiçinde 69.000.000 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti başvurumuzun SPK tarafından 16.07.2020 tarih ve 44/906 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç limiti kapsamında toplanan talep neticesinde 13.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/890576BIST