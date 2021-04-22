***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Satışın TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 59.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriPlanlanan Nominal Tutar 10.000.000İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 20.08.2021Vade (Gün Sayısı) 120Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,82Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDEVR82117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2021Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.957.000İhraç Fiyatı 0,9297İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mihael Levi işbu borçlanma aracı ihracına ilişkin anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek her türlü komisyon, masraf, ücret vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.Ek Açıklamalarİlgi: 18.03.2021 Tarihli İhraç Limiti Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile şirketimizce, yurtiçinde 59.000.000 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti başvurumuzun SPK tarafından 11.03.2021 tarih ve 13/403 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç limiti kapsamında toplanan talep neticesinde 16.957.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930541BIST