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***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

22.04.2021 16:21



***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Satışın Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.02.2021

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 59.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 10.000.000
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 20.08.2021
Vade (Gün Sayısı) 120
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,82
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDEVR82117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu TURKİSH YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Satışa Başlanma Tarihi 20.04.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.04.2021
Vade Başlangıç Tarihi 22.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.957.000
İhraç Fiyatı 0,9297
İhraca İlişkin Garanti ve Teminatlar (varsa) Şirketin kurucu ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Mihael Levi işbu borçlanma aracı ihracına ilişkin anapara, faiz, kupon ödeme ve ihraç kapsamında oluşabilecek her türlü komisyon, masraf, ücret vb. giderler dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerden müteselsil kefil sıfatıyla sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Ek Açıklamalar
İlgi: 18.03.2021 Tarihli İhraç Limiti Açıklaması İlgide kayıtlı açıklamamız ile şirketimizce, yurtiçinde 59.000.000 Türk Lirası'na kadar farklı vadelerde Türk Lirası cinsinden, bir veya birden fazla ihraç yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilmesine ilişkin ihraç limiti başvurumuzun SPK tarafından 11.03.2021 tarih ve 13/403 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştu. SPK tarafından onaylanan İhraç limiti kapsamında toplanan talep neticesinde 16.957.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleşmiştir. Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930541


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