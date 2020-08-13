***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2020 14:00
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Merkez Adresi Maslak Mah. Maslak Meydan Sok. Veko Giz Plaza Kapı No:3/23 34398 SARIYER / İSTANBUL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868572
BIST
14:231.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,78
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.106
14:237,3362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0026
|Açılış
|: 7,3620
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
14:238,6932
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0514
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
14:23456,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 4,07
|Açılış
|: 456,13
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
458,32
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler14:23
|MSGYO
|4,18
|35.530.835
|% 10,00
|
|AYCES
|47,30
|383.272
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|8.287.886
|% 10,00
|
|LINK
|32,24
|22.884.583
|% 9,96
|
|RALYH
|17,90
|7.705.736
|% 9,95
|
|KLGYO
|9,31
|40.200.788
|% -9,96
|
|BURVA
|61,00
|2.888.594
|% -9,96
|
|GLRYH
|14,82
|88.018.897
|% -9,47
|
|RTALB
|43,56
|398.579.275
|% -8,68
|
|ISKUR
|366.666,60
|366.667
|% -8,56
|
|TUPRS
|79,35
|731.194.050
|% 2,06
|
|GARAN
|7,06
|580.712.746
|% -0,14
|
|THYAO
|11,25
|565.374.629
|% -1,49
|
|KARSN
|3,22
|545.154.217
|% 5,23
|
|GUSGR
|6,32
|539.510.756
|% 3,78
|
|EKGYO
|2,04
|486.115.374
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,94
|514.158.380
|% -2,65
|
|KARSN
|3,22
|545.154.217
|% 5,23
|
|SKBNK
|1,55
|238.082.697
|% 2,65
|
|ODAS
|2,58
|308.927.305
|% 1,98
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3332
|7,3362
|% 0,04
|
|Euro
|8,6836
|8,6932
|% 0,59
|
|Sterlin
|9,5775
|9,6255
|% 0,52
|
|Frank
|8,0194
|8,0677
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% -0,04
|
|14:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|16,13
|
|Altın Gr.
|456
|457
|4,45
|
|Cumhuriyet
|3.035
|3.081
|8,00
|
|Tam
|3.020
|3.098
|3,05
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|1,47
|
|Çeyrek
|732
|749
|0,74
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,47
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,23
|0,20
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|-0,12
|
Seans Raporu
14:23
daha fazla
-
14:35DEVA
Yüzde 4.17 oranında artışla 21.98 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 715, 788 adet işlem
-
14:34QNBFB
Yüzde 8.82 oranında artışla 84.55 lira fiyatla işlem gören hissede 817, 326 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 43 artarak (% 0.27 ) 1, 258
-
14:33XU100
Endeks 1, 118 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 36 üstünde . İşlem hacmi 11, 414.00 milyon TL de
-
14:33FADE
Yüzde 9.87 oranında artışla 4.23 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 533, 308 adet işlem