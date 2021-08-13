***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
13.08.2021 11:31
***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.350.000
Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Mihael Levi 24836913 TRY 66,50
Rosita Levi 4103869 TRY 10,99
Mey Koenka 4101894 TRY 10,98
Romi Ruti Levi 4101894 TRY 10,98
Ranel Danışmanlık Pazarlama Ticaret A.Ş. 205430 TRY 0,55
TOPLAM 37350000 TRY 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957869
BIST
11:451.448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,44
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
11:458,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
11:4510,0362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0271
|Açılış
|: 10,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,0922
En Düşük
10,0077
11:45482,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,13
|Açılış
|: 482,48
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
484,99
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler11:45
|VKING
|7,60
|4.089.335
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.346.499
|% 9,93
|
|DARDL
|2,56
|8.992.049
|% 9,87
|
|AGYO
|3,16
|53.619.299
|% 9,72
|
|GSDDE
|2,43
|12.605.073
|% 8,48
|
|MARKA
|5,01
|5.373.956
|% -9,89
|
|IDGYO
|2,95
|13.390.364
|% -9,79
|
|EDATA
|15,97
|5.784.643
|% -5,22
|
|VKFYO
|6,52
|12.685.239
|% -4,40
|
|OZBAL
|11,85
|6.860.166
|% -4,13
|
|GARAN
|9,32
|579.252.920
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|359.413.691
|% 1,72
|
|SISE
|8,54
|318.605.932
|% 1,43
|
|TUPRS
|99,70
|316.812.271
|% 1,42
|
|GENIL
|14,92
|230.226.264
|% 4,63
|
|YKBNK
|2,50
|196.706.925
|% -0,40
|
|GARAN
|9,32
|579.252.920
|% 0,32
|
|KRDMD
|8,26
|359.413.691
|% 1,72
|
|SISE
|8,54
|318.605.932
|% 1,43
|
|GSDHO
|1,91
|46.584.984
|% 1,60
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5361
|8,5405
|% 0,00
|
|Euro
|10,0264
|10,0362
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,7608
|11,8197
|% 0,01
|
|Frank
|9,2316
|9,2873
|% 0,21
|
|Riyal
|2,2725
|2,2839
|% 0,08
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|3,71
|
|Altın Gr.
|484
|484
|2,35
|
|Cumhuriyet
|3.205
|3.255
|-16,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-17,40
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-8,42
|
|Çeyrek
|773
|791
|-4,20
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,33
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|0,05
|
|B. Petrol
|70,82
|70,82
|-0,49
|