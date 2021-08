***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***DEVIR*** DEVİR FAKTORİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.350.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Mihael Levi 24836913 TRY 66,50Rosita Levi 4103869 TRY 10,99Mey Koenka 4101894 TRY 10,98Romi Ruti Levi 4101894 TRY 10,98Ranel Danışmanlık Pazarlama Ticaret A.Ş. 205430 TRY 0,55TOPLAM 37350000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957869BIST