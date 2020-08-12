***DFKTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
12.08.2020 17:39
***DFKTR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
12/06/2020
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Doruk Faktoring A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFDFKT12110
Nominal Değer (TL)
30.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
12/08/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
14/08/2020
Vadesi (Gün)
170
İtfa Tarihi
29/01/2021
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
-
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868371
BIST
17:351.116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 6,28
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
17:357,3189
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1143
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
17:358,6317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 0,1490
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
17:35456,76
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 13,97
|Açılış
|: 456,76
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler17:33
|FADE
|3,85
|18.219.374
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|QNBFB
|77,70
|107.890.673
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,62
|44.315.444
|% 9,98
|
|LINK
|29,32
|8.497.671
|% 9,98
|
|RTALB
|47,70
|147.225.765
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.986.202
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,66
|2.235.274.243
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,01
|1.510.843.706
|% 5,99
|
|EKGYO
|2,06
|1.492.594.074
|% -0,48
|
|GARAN
|7,11
|1.457.625.454
|% 0,85
|
|GUSGR
|6,25
|994.319.860
|% 6,84
|
|EKGYO
|2,06
|1.492.594.074
|% -0,48
|
|KRDMD
|3,01
|1.510.843.706
|% 5,99
|
|GARAN
|7,11
|1.457.625.454
|% 0,85
|
|ODAS
|2,44
|487.421.891
|% 2,95
|
|THYAO
|11,66
|2.235.274.243
|% 0,43
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3155
|7,3189
|% 1,59
|
|Euro
|8,6249
|8,6339
|% 1,78
|
|Sterlin
|9,4997
|9,5473
|% 1,37
|
|Frank
|7,9891
|8,0372
|% 2,08
|
|Riyal
|1,9438
|1,9536
|% 1,50
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.941
|28,27
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,70
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,73
|25,77
|0,94
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,31
|
|B. Petrol
|45,27
|45,27
|0,77
|
Seans Raporu
17:33
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-
17:46TTKOM
Yüzde 4.78 oranında artışla 7.67 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 089, 026 adet işlem
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17:45RHEAG
Yüzde 9.88 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 363, 939 adet işlem
-
17:43GSDHO
Yüzde 4.26 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 104, 668, 514 adet işlem
-
17:42XU100
Endeks 1, 116 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 20, 986.00 milyon TL de
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17:41DMSAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 5.62 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 104, 950 adet işlem