***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.04.2022 tarihinde tescil edilen 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Sermaye başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Şirket'in esas sermayesi 100.000.000,-TL(Yüzmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.Önceki sermayeyi oluşturan 60.000.000,-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan 40.000.000,-TL'nin tamamı Olağanüstü Yedekler'den karşılanacak, artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.Şirket'in Olağanüstü Yedekler hesabında toplam 98.724.650,24 TL bulunduğu ve sermayeye ilave edilebilecek geçmiş yıl (2021) karının 39.427.364,24 TL olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi hükmü kapsamında sermayeye ilave edilebilecek iç kaynakların toplamının 138.152.014,48 TL olduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 16/02/2022 tarih ve 2022-1137 sayılı raporu ile tespit edilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019646BIST