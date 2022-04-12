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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

12.04.2022 16:05
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili


***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

11.04.2022 tarihinde tescil edilen 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Sermaye başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Şirket'in esas sermayesi 100.000.000,-TL(Yüzmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Önceki sermayeyi oluşturan 60.000.000,-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 40.000.000,-TL'nin tamamı Olağanüstü Yedekler'den karşılanacak, artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.
Şirket'in Olağanüstü Yedekler hesabında toplam 98.724.650,24 TL bulunduğu ve sermayeye ilave edilebilecek geçmiş yıl (2021) karının 39.427.364,24 TL olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi hükmü kapsamında sermayeye ilave edilebilecek iç kaynakların toplamının 138.152.014,48 TL olduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 16/02/2022 tarih ve 2022-1137 sayılı raporu ile tespit edilmiştir."





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019646


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