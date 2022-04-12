***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
12.04.2022 16:05
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.04.2022 tarihinde tescil edilen 01.01.2021 - 31.12.2021 dönemine ilişkin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar doğrultusunda Sermaye başlıklı madde aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
"Şirket'in esas sermayesi 100.000.000,-TL(Yüzmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 100.000.000 (Yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Önceki sermayeyi oluşturan 60.000.000,-TL (Altmışmilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.
Bu defa artırılan 40.000.000,-TL'nin tamamı Olağanüstü Yedekler'den karşılanacak, artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.
Şirket'in Olağanüstü Yedekler hesabında toplam 98.724.650,24 TL bulunduğu ve sermayeye ilave edilebilecek geçmiş yıl (2021) karının 39.427.364,24 TL olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi hükmü kapsamında sermayeye ilave edilebilecek iç kaynakların toplamının 138.152.014,48 TL olduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin 16/02/2022 tarih ve 2022-1137 sayılı raporu ile tespit edilmiştir."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019646
BIST
18:052.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 14,65
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.475
En Düşük
2.422
18:0514,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0616
|Açılış
|: 14,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6951
En Düşük
14,5531
18:0515,8365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,1288
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
16,0066
En Düşük
15,8215
18:05926,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,63
|Açılış
|: 926,78
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
931,10
En Düşük
919,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KERVN
|0,66
|3.000.900
|% 10,00
|
|CLEBI
|257,60
|80.541.352
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|1.547.187
|% 9,97
|
|KONKA
|19,87
|344.160.645
|% 9,96
|
|TSPOR
|6,32
|397.491.761
|% 9,91
|
|OYLUM
|2,33
|2.594.929
|% -47,64
|
|ASUZU
|90,00
|101.911.367
|% -10,00
|
|ISGYO
|14,85
|17.520.825
|% -10,00
|
|CASA
|124,40
|1.509.926
|% -9,86
|
|IHAAS
|13,74
|45.423.409
|% -9,37
|
|THYAO
|37,24
|5.849.963.772
|% 2,99
|
|GARAN
|13,73
|4.811.530.060
|% -1,08
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|SISE
|17,27
|2.832.619.402
|% 1,23
|
|ODAS
|2,27
|1.707.686.319
|% 4,13
|
|YKBNK
|5,18
|3.377.050.625
|% 3,19
|
|EKGYO
|2,72
|1.428.093.783
|% -1,45
|
|DOHOL
|3,93
|1.889.647.596
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,11
|3.292.102.783
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5825
|14,6005
|% -0,42
|
|Euro
|15,8149
|15,8365
|% -0,81
|
|Sterlin
|18,9786
|19,0738
|% -0,36
|
|Frank
|15,6440
|15,7383
|% -0,25
|
|Riyal
|3,8809
|3,9004
|% -0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|21,46
|
|Altın Gr.
|925
|926
|4,53
|
|Cumhuriyet
|6.137
|6.229
|31,00
|
|Tam
|6.107
|6.259
|38,60
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|18,67
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|9,34
|
|Gümüş.Ons
|25,56
|25,59
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|11,99
|12,00
|0,16
|
|B. Petrol
|105
|105
|6,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SELGD
Yüzde 5.37 oranında artışla 4.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 098, 533 adet işlem
-
17:58GLRYH
Yüzde 4.71 oranında artışla 2.67 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 926, 983 adet işlem
-
17:57MIPAZ
Yüzde 4.30 oranında artışla 7.04 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 292, 504 adet işlem
-
17:56TRILC
Yüzde 5.29 oranında artışla 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 243, 469 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 466 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 55, 605.00 milyon TL de