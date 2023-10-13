***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar13.10.2023 tarihinde tescil edilen 05.10.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul'unda alınan Esas Sözleşmenin Sermaye başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir."Şirket'in esas sermayesi 200.000.000,TL (İkiyüzmilyon Türk Lirası) olup bu sermaye beheri 1,-TL (Bir Türk Lirası) itibari değerinde ve tamamı nama yazılı 200.000.000 (İkiyüzmilyon) adet paya bölünmüştür.Önceki sermayeyi oluşturan 100.000.000,-TL (Yüzmilyon Türk Lirası)'nın tamamı ödenmiştir.Bu defa artırılan 100.000.000,-TL'nin tamamı iç kaynaklardan karşılanacak, artırıma karşılık gelen pay senetleri ortaklara payları oranında dağıtılacaktır.Şirket'in Olağanüstü Yedekler hesabında toplam 92.849.151,30 TL bulunduğu ve sermayeye ilave edilebilecek geçmiş yıl (2022) karının 71.114.962,96 TL olduğu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 462/3 maddesi hükmü kapsamında sermayeye ilave edilebilecek iç kaynakların toplamının 163.964.114,26 TL olduğu ve bu tutarın sermaye artışında kullanılabileceği RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin 21/08/2023 tarih ve RSM RAPOR-04 sayılı raporu ile tespit edilmiştir."http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206342BIST