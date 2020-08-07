***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
07.08.2020 18:12
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
01.01.2020 - 30.06.2020 hesap dönemine ilişkin faaliyet raporumuz ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866741
BIST
17:591.060
En Yüksek
|Değişim
|: 2,49%
|| 25,71
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.062
En Düşük
985
17:597,2048
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0238
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4600
|
7,3707
En Düşük
7,1239
17:598,5260
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0864
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7750
|
8,7220
En Düşük
8,4296
17:59473,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -5,73
|Açılış
|: 473,71
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
488,48
En Düşük
468,60
BIST En Aktif Hisseler
|BERA
|7,59
|6.669.045
|% 10,00
|
|KARTN
|603,90
|23.201.285
|% 10,00
|
|YBTAS
|7.645,00
|358.449
|% 10,00
|
|EGGUB
|95,15
|17.702.622
|% 10,00
|
|AKMGY
|42,90
|1.561.934
|% 10,00
|
|BFREN
|695,70
|8.708.077
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|965.538
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|2.667.211
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|334.446
|% -10,00
|
|QNBFL
|118,00
|73.821.623
|% -9,99
|
|EKGYO
|1,96
|3.117.714.567
|% 3,70
|
|ASELS
|16,79
|1.694.751.759
|% 9,95
|
|GARAN
|6,56
|1.439.310.049
|% 1,39
|
|SISE
|6,01
|1.260.343.390
|% 4,52
|
|GUSGR
|5,48
|989.129.109
|% 7,03
|
|EKGYO
|1,96
|3.117.714.567
|% 3,70
|
|KRDMD
|2,66
|683.873.649
|% 2,70
|
|ODAS
|2,22
|502.125.804
|% 4,72
|
|TSKB
|1,06
|246.928.461
|% 1,92
|
|YKBNK
|2,05
|465.327.443
|% -0,49
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,4110
|9,4582
|% -0,60
|
|Frank
|7,8925
|7,9400
|% -0,23
|
|Riyal
|1,9237
|1,9333
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.038
|-25,49
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-8,58
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.264
|-143,00
|
|Tam
|3.173
|3.378
|-82,90
|
|Yarım
|1.540
|1.652
|-24,60
|
|Çeyrek
|773
|826
|-17,40
|
|Gümüş.Ons
|27,88
|27,91
|-1,03
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,30
|
|B. Petrol
|44,59
|44,59
|-0,50
|
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