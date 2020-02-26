***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 827 -339 6.973 23.243 70.704Yeni Bakiye40.000 827 -339 6.973 23.243 70.704Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-130 -130Kar Dağıtımı18.243 -23.243 -5.000Dağıtılan Temettü-5.000 -5.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar18.243 -18.243Dönem Sonu Bakiyeler40.000 827 -469 25.216 36.829 102.403Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 827 -469 25.216 36.830 102.403Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi102.403Yeni Bakiye40.000 827 -469 25.216 36.830 -149Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-149İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı20.000 -20.000Kar Dağıtımı36.830 -36.830Yedeklere Aktarılan Tutarlar36.830 -36.830Dönem Sonu Bakiyeler60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ13 186.895 237.159FAKTORİNG GELİRLERİ186.895 237.159Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler176.883 213.493Diğer176.883 213.493Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar10.012 23.666Diğer10.012 23.666FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-108.825 -151.999Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-92.823 -132.657Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-1.282İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-13.948 -18.357Verilen Ücret ve Komisyonlar-772 -985BRÜT KAR (ZARAR)78.070 85.160ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)14 -26.027 -23.826Personel Giderleri-11.479 -9.653Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-498 -229Genel İşletme Giderleri-13.714 -13.772Diğer-336 -172BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)52.043 61.334DİĞER FAALİYET GELİRLERİ15 16.555 4.332Bankalardan Alınan Faizler372 1.629Diğer16.183 2.703KARŞILIK GİDERLERİ7 -17.644 -17.906Özel Karşılıklar-17.644 -7.906Genel Karşılıklar-10.000DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.972Diğer-1.972NET FAALİYET KARI (ZARARI)48.982 47.760BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)48.982 47.760SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-9.480 -10.931Cari Vergi Karşılığı16 -8.365 -14.152Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.115Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi16 3.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)39.502 36.829DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI39.502 36.829Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları39.502 36.829Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse başına kar/zarar 17 0,66000000 0,92000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı42.356 45.018Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri161.870 197.601Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-96.127 -130.721Alınan Ücret ve Komisyonlar13 9.265 25.830Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 388Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler16 -11.479 -9.653Ödenen Vergiler-18.145 -13.467Diğer-3.028 -24.960Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-31.572 2.000Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-13.849 225.645Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış936 -1.937Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)1.427 -1.218Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)5.814Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-26.041 -234.466Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)141 13.976Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı10.784 47.018YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIElden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)8,9 -5.191 65Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller-15.000Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-20.191 65FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit117.470 198.856Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-106.486 -245.000İhraç Edilen Sermaye Araçları-3.514 2.491Temettü Ödemeleri-5.000Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit7.470 -48.653Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 -12Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.937 -1.582Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 3.158 4.740Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 1.221 3.158Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)39.502 36.829DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-149 -130Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-149 -130Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 -186 -163Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 37 33Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)39.353 36.699Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 1.221 1.221 3.067 91 3.158GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 599.093 599.093 586.756 586.756Faktoring Alacakları599.093 599.093 586.728 586.728Diğer Faktoring Alacakları599.093 599.093 586.728 586.728Takipteki Alacaklar5 26.061 26.061 13.188 13.188Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -26.061 -26.061 -13.160 -13.160ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 6.161 6.161 1.013 1.013MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 345 345 303 303YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 3.489 3.489 4.567 4.567DİĞER AKTİFLER10 3.842 3.842 3.610 3.610ARA TOPLAM614.151 0 614.151 599.316 91 599.407SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 15.000 15.000Satış Amaçlı15.000 15.000VARLIKLAR TOPLAMI629.151 0 629.151 599.316 91 599.407YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER12 398.916 398.916 416.028 416.028FAKTORİNG BORÇLARI3.766 3.766 2.339 2.339KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR5.814 5.814İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)13 66.506 66.506 56.038 56.038GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR15 3.394 3.394 13.274 13.274Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.394 3.394 2.374 2.374Genel Karşılıklar10.000 10.000Diğer Karşılıklar900 900CARİ VERGİ BORCU8 2.341 2.341 2.641 2.641ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER14 6.657 6.657 6.593 91 6.684ARA TOPLAM487.394 487.394 496.913 91 497.004SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)ÖZKAYNAKLAR16 141.757 141.757 102.403 102.403Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 40.000 40.000Sermaye Yedekleri827 827 827 827Diğer Sermaye Yedekleri827 827 827 827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-618 -618 -469 -469Kar Yedekleri42.046 42.046 25.216 25.216Yasal Yedekler8.351 8.351 6.510 6.510Olağanüstü Yedekler33.695 33.695 18.706 18.706Kar veya Zarar39.502 39.502 36.829 36.829Dönem Net Kâr veya Zararı39.502 39.502 36.829 36.829YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI629.151 629.151 599.316 91 599.407Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ30 30 532 532RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ243.085 243.085 329.059 329.059ALINAN TEMİNATLAR21 4.494.524 4.494.524 3.975.496 3.975.496VERİLEN TEMİNATLAR21 82.296 82.296 65.302 65.302TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER21 650.789 2.938 653.727 648.903 6.201 655.104NAZIM HESAPLAR TOPLAMI5.470.724 2.938 5.473.662 5.019.292 6.201 5.025.493http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821901BIST