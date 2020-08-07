***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 827 -469 25.216 36.829 102.403Yeni Bakiye40.000 827 -469 25.216 36.829 102.403Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.250 19.250Kar Dağıtımı36.829 -36.829Yedeklere Aktarılan Tutarlar36.829 -36.829Dönem Sonu Bakiyeler40.000 827 -469 62.045 19.250 121.653Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757Yeni Bakiye60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.137 19.137Kar Dağıtımı39.502 -39.502Yedeklere Aktarılan Tutarlar39.502 -39.502Dönem Sonu Bakiyeler60.000 827 -618 81.548 19.137 160.894Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ66.671 91.738 29.362 43.480FAKTORİNG GELİRLERİ66.671 91.738 29.362 43.480Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler63.433 87.025 27.841 41.267Diğer63.433 87.025 27.841 41.267Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar3.238 4.713 1.521 2.213Diğer3.238 4.713 1.521 2.213FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-28.027 -55.744 -12.263 -27.355Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-23.449 -47.616 -10.067 -22.803Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-613 -602 -613 -602İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-3.670 -7.105 -1.414 -3.724Verilen Ücret ve Komisyonlar-295 -421 -169 -226BRÜT KAR (ZARAR)38.644 35.994 17.099 16.125ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-12.254 -11.601 -6.055 -5.931Personel Giderleri-5.534 -4.936 -2.852 -2.464Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-215 -235 -105 -120Genel İşletme Giderleri-6.445 -6.340 -3.098 -3.302Diğer-60 -90 0 -45BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)26.390 24.393 11.044 10.194DİĞER FAALİYET GELİRLERİ1.562 2.538 715 901Bankalardan Alınan Faizler25 366 4 25Diğer1.537 2.172 711 876KARŞILIK GİDERLERİ-2.290 -1.686 -2.237 -24Özel Karşılıklar-1.890 -1.536 -1.837 -694Genel Karşılıklar-400 -150 -400 670DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-996 -689 -298 -276Diğer-996 -689 -298 -276NET FAALİYET KARI (ZARARI)24.666 24.556 9.224 10.795BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.666 24.556 9.224 10.795SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -5.529 -5.306 -2.045 -2.224Cari Vergi Karşılığı-5.685 -5.463 -2.171 -2.228Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi156 157 126 4SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)19.137 19.250 7.179 8.571DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI19.137 19.250 7.179 8.571Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları19.137 19.250 7.179 8.571Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,31900000 0,48120000 0,11900000 0,21430000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı2.105 9.743Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri61.253 79.391Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-39.420 -53.304Alınan Ücret ve Komisyonlar2.679 5.724Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-5.534 -4.936Ödenen Vergiler-11.391 -5.880Diğer-5.482 -11.252Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim28.845 -8.559Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış47.441 33.947Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış10.261 33Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-1.104 1.972Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-403Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-33.622 -55.788Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)6.272 11.277Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı30.950 1.184YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-125 -4.686Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-125 -4.686FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit47.471 55.516Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-76.437 -50.529İhraç Edilen Sermaye Araçları-3.954Kiralamaya İlişkin Ödemeler-26Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-28.992 1.033Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.833 -2.469Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.221 3.158Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.054 689Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)19.137 19.250 7.179 8.571DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)19.137 19.250 7.179 8.571Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3.054 3.054 1.221 1.221GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)TÜREV FİNANSAL VARLIKLARGERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3 552.126 552.126 599.093 599.093Faktoring Alacakları552.126 552.126 599.093 599.093Diğer Faktoring Alacakları552.126 552.126 599.093 599.093Kiralama İşlemleri (Net)0 0Faaliyet Kiralaması AlacaklarıTakipteki Alacaklar3 27.821 27.821 26.061 26.061Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)3 -27.821 -27.821 -26.061 -26.061ORTAKLIK YATIRIMLARIMADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)5.370 5.370 6.161 6.161MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)295 295 345 345YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞIERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6 3.645 3.645 3.489 3.489DİĞER AKTİFLER7.360 7.360 3.842 3.842ARA TOPLAM571.850 571.850 614.151 614.151SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)1.250 1.250 15.000 15.000Satış Amaçlı1.250 1.250 15.000 15.000VARLIKLAR TOPLAMI573.100 573.100 629.151 629.151YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 341.500 341.500 398.916 398.916FAKTORİNG BORÇLARI2.662 2.662 3.766 3.766KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR5.411 5.411 5.814 5.814İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 49.647 49.647 66.506 66.506GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERTÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLERKARŞILIKLAR5 3.980 3.980 3.394 3.394Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı3.580 3.580 3.394 3.394Genel Karşılıklar400 400CARİ VERGİ BORCU8 2.163 2.163 2.341 2.341ERTELENMİŞ VERGİ BORCUSERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIDİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6.843 6.843 6.657 6.657ARA TOPLAM412.206 412.206 487.394 487.394SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)Satış AmaçlıDurdurulan Faaliyetlere İlişkinÖZKAYNAKLAR160.894 160.894 141.757 141.757Ödenmiş Sermaye7 60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri827 827 827 827Diğer Sermaye Yedekleri827 827 827 827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-618 -618 -618 -618Kar Yedekleri81.548 81.548 42.046 42.046Yasal Yedekler10.326 10.326 8.351 8.351Olağanüstü Yedekler71.222 71.222 33.695 33.695Kar veya Zarar19.137 19.137 39.502 39.502Dönem Net Kâr veya Zararı19.137 19.137 39.502 39.502YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI573.100 573.100 629.151 629.151Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ1.144 1.144 30 30RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ209.609 209.609 243.085 243.085ALINAN TEMİNATLAR11 4.836.718 4.836.718 4.494.524 4.494.524VERİLEN TEMİNATLAR11 88.267 88.267 82.296 82.296TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER11 613.460 5.665 619.125 650.789 2.938 653.727NAZIM HESAPLAR TOPLAMI5.749.198 5.665 5.754.863 5.470.724 2.938 5.473.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866738BIST