***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler40.000 827 -469 25.216 36.830 102.404Yeni Bakiye40.000 827 -469 25.216 36.830 102.404Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-149 39.502 39.353İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı20.000 -20.000Kar Dağıtımı36.830 -36.830Yedeklere Aktarılan Tutarlar36.830 -36.830Dönem Sonu Bakiyeler60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757Yeni Bakiye60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-244 32.551 32.307Kar Dağıtımı39.502 -39.502Yedeklere Aktarılan Tutarlar39.502 -39.502Dönem Sonu Bakiyeler60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ13 137.445 186.895FAKTORİNG GELİRLERİ137.445 186.895Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler128.398 176.883Diğer128.398 176.883Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar9.047 10.012Diğer9.047 10.012FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLERKİRALAMA GELİRLERİFİNANSMAN GİDERLERİ (-)-58.854 -108.825Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-51.734 -92.823Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-976 -1.282İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-5.649 -13.948Verilen Ücret ve Komisyonlar-495 -772BRÜT KAR (ZARAR)78.591 78.070ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)14 -30.053 -26.027Personel Giderleri-13.326 -11.479Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-355 -498Genel İşletme Giderleri-15.985 -13.714Diğer-387 -336BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)48.538 52.043DİĞER FAALİYET GELİRLERİ15 5.533 16.555Bankalardan Alınan Faizler109 372Diğer5.424 16.183KARŞILIK GİDERLERİ7 -8.461 -17.644Özel Karşılıklar-8.461 -17.644DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.390 -1.972Diğer-3.390 -1.972NET FAALİYET KARI (ZARARI)42.220 48.982BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARIÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)42.220 48.982SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)-9.669 -9.480Cari Vergi Karşılığı16 -9.879 -8.365Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-1.115Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi16 210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)32.551 39.502DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI32.551 39.502Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları32.551 39.502Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,54000000 0,66000000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı42.359 42.420Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri127.459 161.870Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-43.440 -96.127Alınan Ücret ve Komisyonlar13 6.024 9.265Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar4 0 0Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler14 -13.326 -11.479Ödenen Vergiler-20.187 -18.145Diğer-14.171 -2.964Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim33.352 -46.572Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-122.950 -13.849Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış13.171 -14.064Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-1.330 1.427Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-1.021 5.814Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)133.656 -26.041Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)11.826 141Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı75.711 -4.152YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller8,9 -385 -5.191Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-385 -5.191FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit75.883 117.470Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-151.843 -110.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-62 -64Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-76.022 7.406Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki EtkisiNakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-696 -1.937Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 1.221 3.158Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3 525 1.221Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)32.551 39.502DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-244 -149Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-244 -149Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)7 -305 -186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10 61 37Kar veya Zararda Yeniden SınıflandırılacaklarTOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)32.307 39.353Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3 525 525 1.221 1.221GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)5 717.653 717.653 599.093 599.093Faktoring Alacakları717.653 717.653 599.093 599.093Diğer Faktoring Alacakları717.653 717.653 599.093 599.093Takipteki Alacaklar5 33.969 33.969 26.061 26.061Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)5 -33.969 -33.969 -26.061 -26.061ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6 4.576 4.576 6.162 6.162MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)7 410 410 345 345YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI8 3.759 3.759 3.489 3.489DİĞER AKTİFLER10 5.302 5.302 3.841 3.841ARA TOPLAM732.225 732.225 614.151 614.151SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)9 190 190 15.000 15.000Satış Amaçlı190 190 15.000 15.000VARLIKLAR TOPLAMI732.415 732.415 629.151 629.151YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER5 508.300 508.300 398.916 398.916FAKTORİNG BORÇLARI2.436 2.436 3.766 3.766KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR4.793 4.793 5.814 5.814İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)5 29.738 29.738 66.506 66.506GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR7 4.255 4.255 3.393 3.393Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.255 4.255 3.393 3.393CARİ VERGİ BORCU16 1.703 1.703 2.341 2.341ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER6 7.126 7.126 6.658 6.658ARA TOPLAM558.351 558.351 487.394 487.394SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR19 174.064 174.064 141.757 141.757Ödenmiş Sermaye60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri827 827 827 827Diğer Sermaye Yedekleri827 827 827 827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-862 -862 -618 -618Kar Yedekleri81.548 81.548 42.046 42.046Yasal Yedekler10.326 10.326 8.351 8.351Olağanüstü Yedekler71.222 71.222 33.695 33.695Kar veya Zarar32.551 32.551 39.502 39.502Dönem Net Kâr veya Zararı32.551 32.551 39.502 39.502YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI732.415 732.415 629.151 629.151Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ6.605 6.605 30 30RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ248.096 248.096 243.085 243.085ALINAN TEMİNATLAR21 5.368.881 5.368.881 4.494.524 4.494.524VERİLEN TEMİNATLAR21 88.770 88.770 82.296 82.296TAAHHÜTLERTÜREV FİNANSAL ARAÇLAREMANET KIYMETLER21 740.154 8.131 748.285 650.789 2.938 653.727NAZIM HESAPLAR TOPLAMI6.452.506 8.131 6.460.637 5.470.724 2.938 5.473.662http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913585BIST