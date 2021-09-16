***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
16.09.2021 18:29
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757
Yeni Bakiye
60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
19.137 19.137
Kar Dağıtımı
39.502 -39.502
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
39.502 -39.502
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 827 -618 81.548 19.137 160.894
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064
Yeni Bakiye
60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.845 22.845
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32.551 -32.551
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 827 -862 81.548 32.551 22.845 196.909
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
102.710 66.671 55.490 29.362
FAKTORİNG GELİRLERİ
102.710 66.671 55.490 29.362
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
95.315 63.433 51.755 27.841
Diğer
95.315 63.433 51.755 27.841
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
7.395 3.238 3.735 1.521
Diğer
7.395 3.238 3.735 1.521
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-58.778 -28.027 -32.551 -12.263
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-51.540 -23.449 -28.216 -10.067
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-375 -613 -375 -613
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.350 -3.670 -3.621 -1.414
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-513 -295 -339 -169
BRÜT KAR (ZARAR)
43.932 38.644 22.939 17.099
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-14.878 -12.254 -7.556 -6.055
Personel Giderleri
-6.606 -5.534 -3.446 -2.852
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-165 -215 -90 -105
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-7.831 -6.445 -3.795 -3.098
Diğer
-276 -60 -225 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
29.054 26.390 15.383 11.044
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
2.546 1.562 1.495 715
Bankalardan Alınan Faizler
17 25 0 4
Diğer
2.529 1.537 1.495 711
KARŞILIK GİDERLERİ
-594 -2.290 -443 -2.237
Özel Karşılıklar
-594 -1.890 -443 -1.837
Genel Karşılıklar
0 -400 0 -400
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.410 -996 -990 -298
Diğer
-1.410 -996 -990 -298
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
29.596 24.666 15.445 9.224
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.596 24.666 15.445 9.224
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -6.751 -5.529 -3.910 -2.045
Cari Vergi Karşılığı
-6.794 -5.685 -3.978 -2.171
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
43 156 68 126
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
22.845 19.137 11.535 7.179
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
22.845 19.137 11.535 7.179
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
22.845 19.137 11.535 7.179
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)
Hisse Başına Kar/Zarar 0,38080000 0,31900000 0,19230000 0,11900000
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
27.456 2.105
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
78.770 61.253
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-48.013 -39.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.859 2.679
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.606 -5.534
Ödenen Vergiler
2.313 -11.391
Diğer
-7.867 -5.482
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-69.342 28.845
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-63.471 47.441
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.693 10.261
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
562 -1.104
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
134 -403
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.700 -33.622
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-7.574 6.272
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-41.886 30.950
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-278 -125
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-278 -125
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
72.798 47.471
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-29.999 -76.437
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-35 -26
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
42.764 -28.992
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
600 1.833
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
525 1.221
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
1.125 3.054
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
22.845 19.137 11.535 7.179
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.845 19.137 11.535 7.179
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
1.125 1.125 525 525
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 795.628 795.628 717.653 717.653
Faktoring Alacakları
795.628 795.628 717.653 717.653
Diğer Faktoring Alacakları
795.628 795.628 717.653 717.653
Takipteki Alacaklar
3 34.080 34.080 33.969 33.969
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -34.080 -34.080 -33.969 -33.969
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.611 4.611 4.576 4.576
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
434 434 410 410
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6 3.802 3.802 3.759 3.759
DİĞER AKTİFLER
10.065 10.065 5.302 5.302
ARA TOPLAM
815.665 815.665 732.225 732.225
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
190 190 190 190
Satış Amaçlı
190 190 190 190
VARLIKLAR TOPLAMI
815.855 815.855 732.415 732.415
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
4 517.902 517.902 508.300 508.300
FAKTORİNG BORÇLARI
2.998 2.998 2.436 2.436
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
4.927 4.927 4.793 4.793
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 78.886 78.886 29.738 29.738
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5 4.596 4.596 4.255 4.255
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
4.596 4.596 4.255 4.255
CARİ VERGİ BORCU
8 3.973 3.973 1.703 1.703
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.664 5.664 7.126 7.126
ARA TOPLAM
618.946 618.946 558.351 558.351
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
196.909 196.909 174.064 174.064
Ödenmiş Sermaye
7 60.000 60.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-862 -862 -862 -862
Kar Yedekleri
81.548 81.548 81.548 81.548
Yasal Yedekler
10.326 10.326 10.326 10.326
Olağanüstü Yedekler
71.222 71.222 71.222 71.222
Kar veya Zarar
55.396 55.396 32.551 32.551
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
32.551 32.551 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
22.845 22.845 32.551 32.551
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
815.855 815.855 732.415 732.415
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
12.533 12.533 6.605 6.605
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
298.754 298.754 248.096 248.096
ALINAN TEMİNATLAR
11 5.988.640 5.988.640 5.368.881 5.368.881
VERİLEN TEMİNATLAR
11 88.814 88.814 88.770 88.770
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
11 861.526 10.191 871.717 740.154 8.131 748.285
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
7.250.267 10.191 7.260.458 6.452.506 8.131 6.460.637
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964164
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