***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757Yeni Bakiye60.000 827 -618 42.046 39.502 141.757Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)19.137 19.137Kar Dağıtımı39.502 -39.502Yedeklere Aktarılan Tutarlar39.502 -39.502Dönem Sonu Bakiyeler60.000 827 -618 81.548 19.137 160.894Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064Yeni Bakiye60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.845 22.845Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)32.551 -32.551Dönem Sonu Bakiyeler60.000 827 -862 81.548 32.551 22.845 196.909Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ102.710 66.671 55.490 29.362FAKTORİNG GELİRLERİ102.710 66.671 55.490 29.362Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler95.315 63.433 51.755 27.841Diğer95.315 63.433 51.755 27.841Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar7.395 3.238 3.735 1.521Diğer7.395 3.238 3.735 1.521FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-58.778 -28.027 -32.551 -12.263Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-51.540 -23.449 -28.216 -10.067Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-375 -613 -375 -613İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-6.350 -3.670 -3.621 -1.414Diğer Faiz Giderleri0 0 0 0Verilen Ücret ve Komisyonlar-513 -295 -339 -169BRÜT KAR (ZARAR)43.932 38.644 22.939 17.099ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-14.878 -12.254 -7.556 -6.055Personel Giderleri-6.606 -5.534 -3.446 -2.852Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-165 -215 -90 -105Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0 0 0Genel İşletme Giderleri-7.831 -6.445 -3.795 -3.098Diğer-276 -60 -225 0BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)29.054 26.390 15.383 11.044DİĞER FAALİYET GELİRLERİ2.546 1.562 1.495 715Bankalardan Alınan Faizler17 25 0 4Diğer2.529 1.537 1.495 711KARŞILIK GİDERLERİ-594 -2.290 -443 -2.237Özel Karşılıklar-594 -1.890 -443 -1.837Genel Karşılıklar0 -400 0 -400DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.410 -996 -990 -298Diğer-1.410 -996 -990 -298NET FAALİYET KARI (ZARARI)29.596 24.666 15.445 9.224BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.596 24.666 15.445 9.224SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -6.751 -5.529 -3.910 -2.045Cari Vergi Karşılığı-6.794 -5.685 -3.978 -2.171Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi43 156 68 126SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)22.845 19.137 11.535 7.179DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI22.845 19.137 11.535 7.179Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları22.845 19.137 11.535 7.179Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç (Zarar)Hisse Başına Kar/Zarar 0,38080000 0,31900000 0,19230000 0,11900000SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı27.456 2.105Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri78.770 61.253Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri-48.013 -39.420Alınan Ücret ve Komisyonlar8.859 2.679Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-6.606 -5.534Ödenen Vergiler2.313 -11.391Diğer-7.867 -5.482Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-69.342 28.845Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-63.471 47.441Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.693 10.261Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)562 -1.104Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)134 -403Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)5.700 -33.622Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-7.574 6.272Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-41.886 30.950YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-278 -125Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-278 -125FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit72.798 47.471Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-29.999 -76.437Kiralamaya İlişkin Ödemeler-35 -26Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit42.764 -28.992Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)600 1.833Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar525 1.221Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar1.125 3.054Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22.845 19.137 11.535 7.179DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)22.845 19.137 11.535 7.179Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI1.125 1.125 525 525GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3 795.628 795.628 717.653 717.653Faktoring Alacakları795.628 795.628 717.653 717.653Diğer Faktoring Alacakları795.628 795.628 717.653 717.653Takipteki Alacaklar3 34.080 34.080 33.969 33.969Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)3 -34.080 -34.080 -33.969 -33.969ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)4.611 4.611 4.576 4.576MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)434 434 410 410YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6 3.802 3.802 3.759 3.759DİĞER AKTİFLER10.065 10.065 5.302 5.302ARA TOPLAM815.665 815.665 732.225 732.225SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)190 190 190 190Satış Amaçlı190 190 190 190VARLIKLAR TOPLAMI815.855 815.855 732.415 732.415YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 517.902 517.902 508.300 508.300FAKTORİNG BORÇLARI2.998 2.998 2.436 2.436KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR4.927 4.927 4.793 4.793İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 78.886 78.886 29.738 29.738GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR5 4.596 4.596 4.255 4.255Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı4.596 4.596 4.255 4.255CARİ VERGİ BORCU8 3.973 3.973 1.703 1.703ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER5.664 5.664 7.126 7.126ARA TOPLAM618.946 618.946 558.351 558.351SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR196.909 196.909 174.064 174.064Ödenmiş Sermaye7 60.000 60.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri827 827 827 827Diğer Sermaye Yedekleri827 827 827 827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-862 -862 -862 -862Kar Yedekleri81.548 81.548 81.548 81.548Yasal Yedekler10.326 10.326 10.326 10.326Olağanüstü Yedekler71.222 71.222 71.222 71.222Kar veya Zarar55.396 55.396 32.551 32.551Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı32.551 32.551 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı22.845 22.845 32.551 32.551YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI815.855 815.855 732.415 732.415Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ12.533 12.533 6.605 6.605RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ298.754 298.754 248.096 248.096ALINAN TEMİNATLAR11 5.988.640 5.988.640 5.368.881 5.368.881VERİLEN TEMİNATLAR11 88.814 88.814 88.770 88.770TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER11 861.526 10.191 871.717 740.154 8.131 748.285NAZIM HESAPLAR TOPLAMI7.250.267 10.191 7.260.458 6.452.506 8.131 6.460.637http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964164BIST