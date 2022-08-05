***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam ÖzkaynakTanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064Yeni Bakiye60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)22.845 22.845Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)32.551 -32.551Dönem Sonu Bakiyeler60.000 827 -862 81.548 32.551 22.845 196.909Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler60.000 827 -2.049 110.849 41.502 211.129Yeni Bakiye60.000 827 -2.049 110.849 41.502 211.129Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)38.027 38.027İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı40.000 -40.000Kar Dağıtımı41.502 -41.502Dönem Sonu Bakiyeler100.000 827 -2.049 70.849 41.502 38.027 249.156Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuGELİR VE GİDER KALEMLERİESAS FAALİYET GELİRLERİ185.438 102.710 102.338 55.490FAKTORİNG GELİRLERİ185.438 102.710 102.338 55.490Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler164.279 95.315 89.066 51.755Diğer164.279 95.315 89.066 51.755Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar21.159 7.395 13.272 3.735Diğer21.159 7.395 13.272 3.735FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER0 0 0 0KİRALAMA GELİRLERİ0 0 0 0TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ0 0 0 0FİNANSMAN GİDERLERİ (-)-106.839 -58.778 -57.882 -32.551Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-96.255 -51.540 -52.287 -28.216Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri-529 -375 -529 -375İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-9.315 -6.350 -4.640 -3.621Verilen Ücret ve Komisyonlar-740 -513 -426 -339BRÜT KAR (ZARAR)78.599 43.932 44.456 22.939ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-20.791 -14.878 -11.741 -7.556Personel Giderleri-10.288 -6.606 -5.815 -3.446Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri-490 -165 -205 -90Genel İşletme Giderleri-8.694 -7.831 -4.582 -3.795Diğer-1.319 -276 -1.139 -225BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)57.808 29.054 32.715 15.383DİĞER FAALİYET GELİRLERİ5.766 2.546 2.621 1.495Bankalardan Alınan Faizler132 17 87Diğer5.634 2.529 2.534 1.495KARŞILIK GİDERLERİ-8.798 -594 -5.191 -443Özel Karşılıklar-8.798 -594 -7.541 -443Diğer2.350DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)-3.847 -1.410 -2.133 -990Kambiyo İşlemleri Zararı-137 -137Diğer-3.710 -1.410 -1.996 -990NET FAALİYET KARI (ZARARI)50.929 29.596 28.012 15.445BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)50.929 29.596 28.012 15.445SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)8 -12.902 -6.751 -7.497 -3.910Cari Vergi Karşılığı-13.258 -6.794 -7.304 -3.978Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-193Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi356 43 68SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)38.027 22.845 20.515 11.535DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLERDURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI38.027 22.845 20.515 11.535Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları38.027 22.845 20.515 11.535Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış TablosuESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIEsas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı-20.043 27.456Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri118.345 78.770Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri-105.640 -48.013Alınan Ücret ve Komisyonlar12.232 8.859Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-10.288 -6.606Ödenen Vergiler-22.093 2.313Diğer-12.599 -7.867Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim24.662 -69.342Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış-223.789 -63.471Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-3.447 -4.693Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)-444 562Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)-11 134Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)235.294 5.700Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)17.059 -7.574Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı4.619 -41.886YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARISatın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller-1.163 -278Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.163 -278FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARIKrediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit170.030 72.798Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-166.375 -29.999Kiralamaya İlişkin Ödemeler-721 -35Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit2.934 42.764Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi0 0Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.390 600Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar319 525Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.709 1.125Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)38.027 22.845 20.515 11.535DİĞER KAPSAMLI GELİRLER0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)38.027 22.845 20.515 11.535Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamFinansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI3.375 3.334 6.709 319 319GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)3 1.258.607 1.258.607 988.622 0 988.622Faktoring Alacakları1.258.607 1.258.607 988.622 988.622İskontolu Faktoring Alacakları (Net)Diğer Faktoring Alacakları1.258.607 1.258.607 988.622 988.622Tasarruf Finansman Alacakları0 0 0 0 0Tasarruf Fon HavuzundanÖzkaynaklardanFinansman Kredileri0 0 0 0 0Tüketici KredileriKredi KartlarıTaksitli Ticari KredilerKiralama İşlemleri (Net)0 0 0 0 0Finansal Kiralama AlacaklarıFaaliyet Kiralaması AlacaklarıKazanılmamış Gelirler (-)İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarTakipteki Alacaklar3 48.468 48.468 41.186 41.186Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)3 -48.468 -48.468 -41.186 -41.186ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0İştirakler (Net)MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)6.071 6.071 6.179 6.179MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)1.863 1.863 1.054 1.054YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)0 0 0 0CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI6 4.549 4.549 4.193 4.193DİĞER AKTİFLER15.807 15.807 12.024 12.024ARA TOPLAM1.290.272 3.334 1.293.606 1.012.391 0 1.012.391SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)0 0 300 300Satış Amaçlı300 300VARLIKLAR TOPLAMI1.290.272 3.334 1.293.606 1.012.691 0 1.012.691YÜKÜMLÜLÜKLERALINAN KREDİLER4 921.899 921.899 689.836 689.836FAKTORİNG BORÇLARI1.970 1.970 2.414 2.414TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR6.560 6.560 6.571 6.571İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)4 88.288 88.288 80.943 80.943GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0KARŞILIKLAR5 8.640 8.640 6.831 6.831Yeniden Yapılanma KarşılığıÇalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı8.640 8.640 6.831 6.831Genel KarşılıklarDiğer KarşılıklarCARİ VERGİ BORCU8 7.295 7.295 3.229 3.229ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER9.798 9.798 11.738 11.738ARA TOPLAM1.044.450 1.044.450 801.562 801.562SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)0 0 0 0ÖZKAYNAKLAR7 249.156 249.156 211.129 211.129Ödenmiş Sermaye100.000 100.000 60.000 60.000Sermaye Yedekleri827 827 827 827Diğer Sermaye Yedekleri827 827 827 827Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-2.049 -2.049 -2.049 -2.049Kar Yedekleri70.849 70.849 110.849 110.849Yasal Yedekler12.124 12.124 12.124 12.124Statü YedekleriOlağanüstü Yedekler58.725 58.725 98.725 98.725Kar veya Zarar79.529 79.529 41.502 41.502Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı41.502 41.502 0Dönem Net Kâr veya Zararı38.027 38.027 41.502 41.502YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI1.293.606 1.293.606 1.012.691 1.012.691Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNAZIM HESAPLARNAZIM HESAP KALEMLERİRİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ16.664 16.664 15.287 15.287RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ401.994 401.994 320.711 320.711TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ0 0 0 0ALINAN TEMİNATLAR11 8.946.590 8.946.590 7.017.005 7.017.005VERİLEN TEMİNATLAR11 139.180 139.180 88.130 88.130TAAHHÜTLER0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR0 0 0 0EMANET KIYMETLER11 1.573.367 36.828 1.610.195 1.091.848 23.842 1.115.690NAZIM HESAPLAR TOPLAMI11.077.795 36.828 11.114.623 8.532.981 23.842 8.556.823http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052563BIST