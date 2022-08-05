***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor
05.08.2022 18:45
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064
Yeni Bakiye
60.000 827 -862 81.548 32.551 174.064
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.845 22.845
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
32.551 -32.551
Dönem Sonu Bakiyeler
60.000 827 -862 81.548 32.551 22.845 196.909
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
60.000 827 -2.049 110.849 41.502 211.129
Yeni Bakiye
60.000 827 -2.049 110.849 41.502 211.129
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.027 38.027
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.000 -40.000
Kar Dağıtımı
41.502 -41.502
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 827 -2.049 70.849 41.502 38.027 249.156
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
185.438 102.710 102.338 55.490
FAKTORİNG GELİRLERİ
185.438 102.710 102.338 55.490
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
164.279 95.315 89.066 51.755
Diğer
164.279 95.315 89.066 51.755
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
21.159 7.395 13.272 3.735
Diğer
21.159 7.395 13.272 3.735
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-106.839 -58.778 -57.882 -32.551
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-96.255 -51.540 -52.287 -28.216
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-529 -375 -529 -375
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-9.315 -6.350 -4.640 -3.621
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-740 -513 -426 -339
BRÜT KAR (ZARAR)
78.599 43.932 44.456 22.939
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-20.791 -14.878 -11.741 -7.556
Personel Giderleri
-10.288 -6.606 -5.815 -3.446
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-490 -165 -205 -90
Genel İşletme Giderleri
-8.694 -7.831 -4.582 -3.795
Diğer
-1.319 -276 -1.139 -225
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
57.808 29.054 32.715 15.383
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
5.766 2.546 2.621 1.495
Bankalardan Alınan Faizler
132 17 87
Diğer
5.634 2.529 2.534 1.495
KARŞILIK GİDERLERİ
-8.798 -594 -5.191 -443
Özel Karşılıklar
-8.798 -594 -7.541 -443
Diğer
2.350
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-3.847 -1.410 -2.133 -990
Kambiyo İşlemleri Zararı
-137 -137
Diğer
-3.710 -1.410 -1.996 -990
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
50.929 29.596 28.012 15.445
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
50.929 29.596 28.012 15.445
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
8 -12.902 -6.751 -7.497 -3.910
Cari Vergi Karşılığı
-13.258 -6.794 -7.304 -3.978
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-193
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
356 43 68
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
38.027 22.845 20.515 11.535
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
38.027 22.845 20.515 11.535
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.027 22.845 20.515 11.535
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu
ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
-20.043 27.456
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
118.345 78.770
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-105.640 -48.013
Alınan Ücret ve Komisyonlar
12.232 8.859
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-10.288 -6.606
Ödenen Vergiler
-22.093 2.313
Diğer
-12.599 -7.867
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
24.662 -69.342
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-223.789 -63.471
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.447 -4.693
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
-444 562
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
-11 134
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
235.294 5.700
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
17.059 -7.574
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
4.619 -41.886
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-1.163 -278
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.163 -278
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
170.030 72.798
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-166.375 -29.999
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-721 -35
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.934 42.764
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.390 600
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
319 525
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.709 1.125
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
38.027 22.845 20.515 11.535
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.027 22.845 20.515 11.535
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3.375 3.334 6.709 319 319
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
3 1.258.607 1.258.607 988.622 0 988.622
Faktoring Alacakları
1.258.607 1.258.607 988.622 988.622
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0
Diğer Faktoring Alacakları
1.258.607 1.258.607 988.622 988.622
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0
Özkaynaklardan
0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0
Kredi Kartları
0
Taksitli Ticari Krediler
0
Kiralama İşlemleri (Net)
0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0
Takipteki Alacaklar
3 48.468 48.468 41.186 41.186
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
3 -48.468 -48.468 -41.186 -41.186
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0
İştirakler (Net)
0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6.071 6.071 6.179 6.179
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.863 1.863 1.054 1.054
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
6 4.549 4.549 4.193 4.193
DİĞER AKTİFLER
15.807 15.807 12.024 12.024
ARA TOPLAM
1.290.272 3.334 1.293.606 1.012.391 0 1.012.391
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
0 0 300 300
Satış Amaçlı
300 300
VARLIKLAR TOPLAMI
1.290.272 3.334 1.293.606 1.012.691 0 1.012.691
YÜKÜMLÜLÜKLER
ALINAN KREDİLER
4 921.899 921.899 689.836 689.836
FAKTORİNG BORÇLARI
1.970 1.970 2.414 2.414
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
6.560 6.560 6.571 6.571
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
4 88.288 88.288 80.943 80.943
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0
KARŞILIKLAR
5 8.640 8.640 6.831 6.831
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
8.640 8.640 6.831 6.831
Genel Karşılıklar
0
Diğer Karşılıklar
0
CARİ VERGİ BORCU
8 7.295 7.295 3.229 3.229
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
9.798 9.798 11.738 11.738
ARA TOPLAM
1.044.450 1.044.450 801.562 801.562
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
7 249.156 249.156 211.129 211.129
Ödenmiş Sermaye
100.000 100.000 60.000 60.000
Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Diğer Sermaye Yedekleri
827 827 827 827
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-2.049 -2.049 -2.049 -2.049
Kar Yedekleri
70.849 70.849 110.849 110.849
Yasal Yedekler
12.124 12.124 12.124 12.124
Statü Yedekleri
0
Olağanüstü Yedekler
58.725 58.725 98.725 98.725
Kar veya Zarar
79.529 79.529 41.502 41.502
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
41.502 41.502 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
38.027 38.027 41.502 41.502
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
1.293.606 1.293.606 1.012.691 1.012.691
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR
NAZIM HESAP KALEMLERİ
RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
16.664 16.664 15.287 15.287
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
401.994 401.994 320.711 320.711
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
11 8.946.590 8.946.590 7.017.005 7.017.005
VERİLEN TEMİNATLAR
11 139.180 139.180 88.130 88.130
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
11 1.573.367 36.828 1.610.195 1.091.848 23.842 1.115.690
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
11.077.795 36.828 11.114.623 8.532.981 23.842 8.556.823
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052563
BIST