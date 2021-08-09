***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Rapor Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar01.01.2021 - 30.06.2021 hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız ve denetim raporumuz sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956208BIST