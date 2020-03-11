***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Tarih31/03/2020Saati11:00AdresiKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbulGündemToplantı gündemi ektedir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde saat 11:00de yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827158BIST