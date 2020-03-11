***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.03.2020 17:46
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Tarih
31/03/2020
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde saat 11:00de yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827158
BIST
18:05100.966
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -96,24
|Açılış
|: 100.416
|
|Önceki Kapanış
|: 101.063
|
102.839
En Düşük
98.806
18:056,2011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0446
|Açılış
|: 6,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1430
|
6,2029
En Düşük
6,1306
18:056,9988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0512
|Açılış
|: 7,0040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9630
|
7,0373
En Düşük
6,9390
18:05329,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 2,75
|Açılış
|: 329,33
|
|Önceki Kapanış
|: 326,58
|
332,13
En Düşük
326,41
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|7,38
|135.960.776
|% 20,00
|
|ECZYT
|11,02
|137.664.615
|% 19,91
|
|DEVA
|9,94
|158.678.790
|% 19,90
|
|CRFSA
|7,11
|107.927.201
|% 19,90
|
|ECILC
|3,99
|230.093.201
|% 19,82
|
|ISKUR
|298.999,90
|899.500
|% -21,32
|
|OYAYO
|4,78
|782.180
|% -14,95
|
|ESCOM
|2,05
|16.080.404
|% -14,94
|
|BRKSN
|2,95
|2.730.993
|% -14,74
|
|OZBAL
|1,56
|2.658.089
|% -14,29
|
|ASELS
|26,08
|1.137.100.552
|% 0,69
|
|THYAO
|9,57
|948.325.556
|% -4,01
|
|GARAN
|9,61
|541.573.872
|% 2,78
|
|TSPOR
|4,30
|350.186.113
|% -9,85
|
|ODAS
|1,60
|297.503.066
|% -6,98
|
|IHLGM
|1,12
|219.691.538
|% -5,88
|
|ODAS
|1,60
|297.503.066
|% -6,98
|
|CEMAS
|0,91
|162.472.610
|% -9,00
|
|EKGYO
|1,24
|172.654.640
|% -3,13
|
|ADESE
|1,32
|165.157.003
|% 5,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9876
|8,0276
|% 0,76
|
|Frank
|6,5981
|6,6378
|% 1,14
|
|Riyal
|1,6464
|1,6547
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|2,64
|
|Altın Gr.
|329
|329
|2,68
|
|Cumhuriyet
|2.190
|2.223
|29,00
|
|Tam
|2.180
|2.234
|24,60
|
|Yarım
|1.054
|1.081
|11,90
|
|Çeyrek
|528
|540
|5,95
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,90
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,02
|
|B. Petrol
|36,18
|36,18
|-1,04
|