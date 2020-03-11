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***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

11.03.2020 17:46
GÜNCEL HABERLER



***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
11/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Tarih
31/03/2020
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde saat 11:00de yapılacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827158


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Altın Gr. 329 329 2,68  
Cumhuriyet 2.190 2.223 29,00  
Tam 2.180 2.234 24,60  
Yarım 1.054 1.081 11,90  
Çeyrek 528 540 5,95  
Gümüş.Ons 16,87 16,90 0,00  
Gümüş Gr. 3,36 3,37 0,02  
B. Petrol 36,18 36,18 -1,04  
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