***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
31.03.2020 17:34
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Tarih
31/03/2020
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Önceki açıklamada bulunmaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2020 tarihinde (Bugün), belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yeralmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833600
BIST
17:2089.666
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 1.606,83
|Açılış
|: 89.279
|
|Önceki Kapanış
|: 88.059
|
90.269
En Düşük
88.642
17:206,5742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0013
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,6015
En Düşük
6,5522
17:207,2220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0398
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2693
En Düşük
7,1804
17:20341,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -2,13
|Açılış
|: 341,17
|
|Önceki Kapanış
|: 343,30
|
343,55
En Düşük
336,76
BIST En Aktif Hisseler
|GSDHO
|1,21
|46.879.441
|% 10,00
|
|KNFRT
|7,26
|9.873.746
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.843.729
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,09
|2.136.754
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.527.153
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|19.420.943
|% -9,87
|
|UZERB
|2,13
|65.419
|% -7,79
|
|QNBFL
|103,40
|9.002.668
|% -7,68
|
|INFO
|8,17
|765.412
|% -6,63
|
|OSMEN
|6,60
|46.062
|% -5,44
|
|GARAN
|8,22
|672.301.244
|% 2,24
|
|THYAO
|9,03
|665.706.488
|% 3,56
|
|ECILC
|4,79
|634.335.842
|% 4,59
|
|ASELS
|23,58
|452.884.632
|% 1,46
|
|PGSUS
|34,20
|432.958.437
|% 9,97
|
|ECILC
|4,79
|634.335.842
|% 4,59
|
|IHLGM
|1,05
|134.152.768
|% 9,38
|
|YKBNK
|1,89
|219.487.487
|% 1,07
|
|GSRAY
|2,20
|234.830.095
|% 8,91
|
|IHLAS
|0,51
|44.460.985
|% 8,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1375
|8,1783
|% -0,07
|
|Frank
|6,7892
|6,8301
|% -0,61
|
|Riyal
|1,7401
|1,7488
|% -0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.610
|1.610
|-11,53
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,28
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,06
|14,10
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,20
|26,20
|-0,22
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