***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
14.04.2020 16:54
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Tarih
31/03/2020
Saati
11:00
Adresi
Kuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
11.03.2020 tarihli açıklamada bulunmaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Önceki açıklamada bulunmaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
13/04/2020
Açıklamalar
31.03.2020 tarihinde yapılan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 13.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837860
BIST
18:0598.550
En Yüksek
|Değişim
|: 2,23%
|| 2.151,16
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.630
En Düşük
97.273
18:056,8199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0492
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8201
En Düşük
6,7646
18:057,4898
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1067
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4898
En Düşük
7,3720
18:05381,04
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 8,05
|Açılış
|: 381,04
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
382,27
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|95,70
|63.812.915
|% 10,00
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|EPLAS
|13,75
|104.312
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|275.188
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,52
|20.226.234
|% 10,00
|
|PRZMA
|3,92
|42.403.576
|% -9,89
|
|IHEVA
|2,32
|164.138.786
|% -9,73
|
|TACTR
|3,06
|684.706
|% -8,93
|
|BURVA
|18,89
|6.052.195
|% -7,76
|
|NIBAS
|6,30
|494.400
|% -6,25
|
|ASELS
|27,28
|2.473.311.405
|% 9,38
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|GARAN
|8,58
|1.141.913.196
|% 1,42
|
|PGSUS
|61,60
|695.214.749
|% 10,00
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|YKBNK
|2,04
|407.932.701
|% 0,99
|
|THYAO
|10,90
|2.106.389.765
|% 6,97
|
|PETKM
|3,44
|632.411.128
|% 1,18
|
|GSRAY
|2,62
|481.892.119
|% 1,55
|
|IHLGM
|1,10
|187.272.537
|% 2,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5858
|8,6289
|% 1,75
|
|Frank
|7,0679
|7,1105
|% 1,45
|
|Riyal
|1,8082
|1,8173
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|22,24
|
|Altın Gr.
|381
|381
|7,70
|
|Cumhuriyet
|2.432
|2.493
|49,70
|
|Tam
|2.500
|2.566
|51,20
|
|Yarım
|1.216
|1.249
|24,90
|
|Çeyrek
|610
|625
|12,50
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,79
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,10
|
|B. Petrol
|29,61
|29,61
|-2,13
|
Seans Raporu
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17:59OSTIM
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