***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019 - 31.12.2019Tarih31/03/2020Saati11:00AdresiKuştepe Mahallesi Mecidiyeköy Yolu Caddesi No 12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbulGündem11.03.2020 tarihli açıklamada bulunmaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularÖnceki açıklamada bulunmaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi13/04/2020Açıklamalar31.03.2020 tarihinde yapılan 01.01.2019 - 31.12.2019 hesap dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar 13.04.2020 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837860BIST