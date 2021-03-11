***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
11.03.2021 15:46
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Tarih
29/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Toplantı gündemi ektedir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde, Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul adresinde, saat 10:00'da yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917283
BIST
15:531.560
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,79
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.556
15:537,4601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0444
|Açılış
|: 7,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4321
15:538,9263
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0297
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
15:53416,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,48
|Açılış
|: 416,24
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,82
BIST En Aktif Hisseler15:51
|TACTR
|27,50
|569.624
|% 10,00
|
|TRILC
|16,10
|1.358.888
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.405.226
|% 9,97
|
|UFUK
|26,06
|349.738
|% 9,96
|
|SEKFK
|12,05
|5.219.339
|% 9,95
|
|MERIT
|273,30
|1.331.528
|% -9,98
|
|YONGA
|30,74
|750.788
|% -9,59
|
|KATMR
|4,53
|404.166.264
|% -9,40
|
|DZGYO
|5,85
|15.426.031
|% -9,16
|
|BAKAB
|27,08
|71.543.776
|% -8,70
|
|SASA
|42,96
|2.595.595.774
|% -7,53
|
|SISE
|7,78
|1.137.605.096
|% 1,17
|
|KOZAL
|127,70
|921.441.400
|% -1,01
|
|GARAN
|9,05
|765.960.888
|% -1,31
|
|PETKM
|6,26
|577.885.975
|% 0,48
|
|EKGYO
|2,37
|552.883.956
|% -0,42
|
|DOHOL
|3,45
|519.007.704
|% 2,07
|
|SISE
|7,78
|1.137.605.096
|% 1,17
|
|TSKB
|1,71
|229.349.408
|% 0,00
|
|PETKM
|6,26
|577.885.975
|% 0,48
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4524
|7,4580
|% -0,62
|
|Euro
|8,9134
|8,9220
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,3825
|10,4346
|% -0,26
|
|Frank
|8,0347
|8,0831
|% 0,08
|
|Riyal
|1,9843
|1,9942
|% -0,37
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|10,73
|
|Altın Gr.
|415
|416
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.761
|2.803
|-7,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|-7,53
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|-3,64
|
|Çeyrek
|666
|681
|-1,82
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,31
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|68,73
|68,73
|0,83
|
Seans Raporu
15:51
daha fazla
-
16:05EGSER
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 13.91 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 246, 819 adet işlem
-
16:04PKENT
Yüzde -6.34 oranında düşüşle 2, 350.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 840 adet işlem
-
16:03SILVR
Yüzde -3.36 oranında düşüşle 6.62 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 489, 780 adet işlem
-
16:02PARSN
Yüzde -5.20 oranında düşüşle 33.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 453, 163 adet işlem
-
16:01XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 34 altında . İşlem hacmi 19, 029.00 milyon TL de