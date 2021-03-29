***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
29.03.2021 17:20
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Tarih
29/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
Önceki açıklamada bulunmaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekte yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısı 29 Mart 2021 tarihinde (bugün), belirtilen adreste gerçekleştirilmiştir. Toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar cetveli ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921528
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,42
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
18:058,1849
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1046
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2062
En Düşük
8,0015
18:059,6569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0952
|Açılış
|: 9,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
18:05450,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,59
|Açılış
|: 450,71
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DENGE
|8,14
|9.705.487
|% 10,00
|
|TRILC
|50,40
|180.090.555
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|794.940
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|31.070.741
|% 10,00
|
|EPLAS
|38,98
|6.691.771
|% 9,99
|
|METUR
|26,54
|8.214.980
|% -9,97
|
|UMPAS
|2,18
|1.285.292
|% -9,92
|
|CASA
|120,30
|1.243.013
|% -9,75
|
|AVOD
|8,62
|356.214.405
|% -9,17
|
|YESIL
|120,00
|73.874.672
|% -7,69
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,03
|1.150.430.917
|% 9,73
|
|GARAN
|6,89
|1.927.633.961
|% 0,15
|
|KRDMD
|6,87
|1.618.952.797
|% 4,25
|
|PETKM
|5,71
|971.859.188
|% 4,96
|
|BJKAS
|7,30
|1.167.683.788
|% 5,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1750
|8,1849
|% 1,29
|
|Euro
|9,6412
|9,6569
|% 1,00
|
|Sterlin
|11,2571
|11,3135
|% 1,32
|
|Frank
|8,6913
|8,7436
|% 1,43
|
|Riyal
|2,1764
|2,1873
|% 1,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.711
|-21,19
|
|Altın Gr.
|450
|451
|0,55
|
|Cumhuriyet
|2.973
|3.018
|4,00
|
|Tam
|2.960
|3.036
|9,34
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|4,52
|
|Çeyrek
|717
|734
|2,26
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,15
|64,15
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VESBE
Yüzde 4.01 oranında artışla 57.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 578, 244 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 74 üstünde . İşlem hacmi 16, 422.00 milyon TL de
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17:58TDGYO
Yüzde 4.98 oranında artışla 7.38 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 026, 439 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 9.97 oranında artışla 25.36 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 807, 724 adet işlem
-
17:55CMBTN
Yüzde 9.97 oranında artışla 306.60 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 653 adet işlem