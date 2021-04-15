***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi11/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Tarih29/03/2021Saati10:00AdresiKuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbulGündem11.03.2021 tarihli açıklamada yeralmaktadır.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularÖnceki açıklamada yeralmaktadırGenel Kurul Tescil Tarihi15/04/2021AçıklamalarŞirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 15.04.2021 (bugün) tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928606BIST