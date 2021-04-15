***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
15.04.2021 17:57
***DFKTR*** DORUK FAKTORİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
11/03/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020 - 31.12.2020
Tarih
29/03/2021
Saati
10:00
Adresi
Kuştepe Mh. Mecidiyeköy Yolu Cd. N.12 Trump Towers Kule 2 Kat 24 34387 Mecidiyeköy Şişli İstanbul
Gündem
11.03.2021 tarihli açıklamada yeralmaktadır.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Önceki açıklamada yeralmaktadır
Genel Kurul Tescil Tarihi
15/04/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ilişkin 29.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar 15.04.2021 (bugün) tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928606
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|TRGYO
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|273.152.389
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|CEOEM
|6,94
|80.420.388
|% 9,98
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|QUAGR
|26,48
|1.139.825.191
|% 9,97
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|BTCIM
|13,73
|8.344.215
|% 9,93
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|EMKEL
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|5.044.039
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|EREGL
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|1.723.942.287
|% 3,03
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|KRDMD
|7,58
|1.374.061.908
|% 2,43
|
|MTRKS
|50,60
|1.341.912.022
|% -7,16
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|SASA
|45,36
|1.255.930.237
|% -2,54
|
|GARAN
|7,30
|5.766.620.922
|% 4,43
|
|YKBNK
|2,19
|1.211.375.127
|% 1,86
|
|ODAS
|3,68
|836.811.317
|% 0,82
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|TSKB
|1,34
|283.214.220
|% 0,75
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|EKGYO
|1,84
|389.074.297
|% -1,60
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,0582
|8,0669
|% -0,05
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|Euro
|9,6638
|9,6744
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,0924
|11,1480
|% 0,13
|
|Frank
|8,7144
|8,7669
|% 0,13
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|Riyal
|2,1441
|2,1549
|% 0,00
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|17:59
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.765
|1.766
|29,07
|
|Altın Gr.
|458
|458
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.004
|3.050
|8,00
|
|Tam
|2.989
|3.066
|6,69
|
|Yarım
|1.445
|1.483
|3,24
|
|Çeyrek
|725
|742
|1,62
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,91
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,71
|6,72
|0,12
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|B. Petrol
|66,73
|66,73
|0,15
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